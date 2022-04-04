ليتوانيا تطرد السفير الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا

أعلنت ليتوانيا، اليوم الاثنين، طرد السفير الروسي لديها على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس: “ردا على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة والفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في مدن أوكرانية محتلة من بينها بوتشا، قررت الحكومة الليتوانية تقليص التمثيل الدبلوماسي، وبالتالي سيتوجّب على سفير جمهورية روسيا الاتحادية المغادرة”.

وذكر لاندسبيرغيس أن ليتوانيا ستغلق قنصلية موسكو في كلايبيدا، وهي مدينة ساحلية 20% من سكانها من أصل روسي.

وقال وزير الخارجية الليتواني إن ما حدث في مدينة بوتشا “مجزرة” و”جريمة حرب”.

وتتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب “مجزرة” بحق المدنيين خلال احتلالها المدينة، لكن الكرملين ينفي “بشكل قاطع” كل الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب “إبادة جماعية” فيها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن بلادها ستتخذ “اجراءات انتقامية” ردا على قرار ليتوانيا.

وأعلنت موسكو قبل أيام طرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق، بينهم ثلاثة من كل من إستونيا ولاتفيا وأربعة من ليتوانيا.

وكانت الدول الثلاث قد طردت 10 دبلوماسيين روس في تحرك منسق بينها في وقت سابق الشهر الماضي.

وعلى خلفية الحرب على أوكرانيا أيضا، أوقفت دول البلطيق استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.

ودعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوربي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق.

وكتب على تويتر “قبل سنوات اتخذت بلادي قرارات تسمح لنا اليوم ومن دون أي ألم بقطع روابط الطاقة مع المعتدي”، مضيفا “إذا كان بإمكاننا القيام بذلك، فتستطيع بقية أوربا أن تقوم به أيضا”.