سياسة|أمريكا

زلة لسان من بايدن تثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن (البحرية الأمريكية)
3/4/2022-|آخر تحديث: 4/4/202201:43 AM (مكة المكرمة)

أثارت زلة لسان من الرئيس الأمريكي جو بايدن السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بعد تصريح له بشأن زوجته جيل وميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وكان بايدن يتحدث في حفل تدشين غواصة جديدة، وأراد أن يعبّر عن امتنانه لجهود زوجته جيل في دعم قدامى المحاربين وأهاليهم عندما قال: “أنا فخور جدًا بالعمل الذي تقوم به بصفتها السيدة الأولى مع مبادرة توحيد القوى التي بدأتها مع ميشيل أوباما عندما كانت نائبة الرئيس وما زالت تواصلها الآن”.

وما أثار السخرية والنقد أن بايدن كان هو نائب باراك أوباما، وليست زوجته جيل أو ميشيل التي كانت السيدة الأولى.

وانتقد روني جاكسون عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري تصريح بايدن قائلًا: “إلى متى يمكن أن يستمر هذا؟ جو بايدن ليس على ما يرام وبلادنا تعاني بسببه، نحن نستحق أفضل من هذا”.

فيما قارن آخرون مثل الناشطة باربي ويلمز ما قاله بايدن بما وصفوها بسقطات الرئيس السابق دونالد ترمب.

المصدر : خدمة سند