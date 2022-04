زلة لسان من بايدن تثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

أثارت زلة لسان من الرئيس الأمريكي جو بايدن السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بعد تصريح له بشأن زوجته جيل وميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وكان بايدن يتحدث في حفل تدشين غواصة جديدة، وأراد أن يعبّر عن امتنانه لجهود زوجته جيل في دعم قدامى المحاربين وأهاليهم عندما قال: “أنا فخور جدًا بالعمل الذي تقوم به بصفتها السيدة الأولى مع مبادرة توحيد القوى التي بدأتها مع ميشيل أوباما عندما كانت نائبة الرئيس وما زالت تواصلها الآن”.

JOE BIDEN: “I’m deeply proud of the work [Jill is] doing as first lady with Joining Forces initiative she started with Michelle Obama when she was vice president” pic.twitter.com/wO12WPQ56I — RNC Research (@RNCResearch) April 2, 2022

وما أثار السخرية والنقد أن بايدن كان هو نائب باراك أوباما، وليست زوجته جيل أو ميشيل التي كانت السيدة الأولى.

وانتقد روني جاكسون عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري تصريح بايدن قائلًا: “إلى متى يمكن أن يستمر هذا؟ جو بايدن ليس على ما يرام وبلادنا تعاني بسببه، نحن نستحق أفضل من هذا”.

Yesterday Biden thought the former First Lady was somehow Vice President. How much longer can this keep going on? Something is terribly WRONG with him and our country is suffering because of it. We deserve better than THIS!

pic.twitter.com/vT1l5XGpZc — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) April 3, 2022

فيما قارن آخرون مثل الناشطة باربي ويلمز ما قاله بايدن بما وصفوها بسقطات الرئيس السابق دونالد ترمب.