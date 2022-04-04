بعد العثور على جثث في بوتشا.. بايدن يدعو إلى “محاكمة لجرائم حرب” ضد بوتين

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأنه “مجرم حرب”، وقال إنه سيدعو إلى عقد محاكمة مختصة بجرائم الحرب، مع تصاعد الغضب العالمي بسبب مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وجدد بايدن التأكيد على أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “مجرم حرب”، واصفًا إيّاه بأنه “وحشي”، بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا.

وقال بايدن للصحفيين إنه يريد فرض “عقوبات إضافية” على روسيا، وأضاف “عليه أن يُحاسَب”.





جرائم حرب في بوتشا

وتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بوتشا حيث اتهم الجيش الروسي بارتكاب “جرائم حرب” سيُعترَف بها على أنها “إبادة جماعية”، لكن الكرملين ينفي “بشكل قاطع” كل الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب “إبادة جماعية” فيها.

واحتل الجيش الروسي مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف في 27 فبراير/شباط، وتعذّر الوصول إليها طيلة أكثر من شهر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها قوله إنه شاهد جثث نحو 20 رجلًا أحدهم مصاب بجرح بالغ في رأسه، منتشرة في أحد الشوارع على مسافة مئات الأمتار.

ونفت موسكو أن تكون قد قتلت مدنيين في بوتشا، معلنة، الاثنين، أنها ستُجري تحقيقًا في “استفزازات حاقدة” تهدف -برأيها- إلى “ضرب مصداقية” القوات الروسية في أوكرانيا.

مقلقة للغاية

بدوره، قال مسؤول دفاعي كبير بالولايات المتحدة إن الجيش الأمريكي ليس في وضع يسمح له بأن يؤكد بشكل مستقل الروايات الأوكرانية عن فظائع ارتكبتها القوات الروسية بحق المدنيين في بلدة بوتشا، لكن ليس لديه سبب لدحض هذه الروايات أيضًا.

وقال المسؤول الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته “نحن نرى الصور نفسها التي ترونها. ليس لدينا أي سبب على الإطلاق لدحض المزاعم الأوكرانية حول هذه الفظائع، إنها مقلقة للغاية”.

وأضاف “لا يمكن للبنتاغون أن يؤكد ذلك بشكل مستقل، لكننا لسنا أيضًا في أي وضع يسمح لنا بدحض هذه المزاعم”.





إدانة غربية

وأعربت دول غربية والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا، التي أظهرت جثثًا عدّة لمدنيين في الطرق أو في مقابر جماعية.

ولم تتضح بعد الحصيلة الدقيقة للقتلى في منطقة كييف. وبحسب المدعية العامة في أوكرانيا إيرينا فينيدكتوفا، فقد تم العثور على جثث 410 مدنيين في المنطقة.