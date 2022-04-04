الجزيرة مباشر ترصد دمارا واسعا في مدينة بوتشا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حجم الدمار الذي حلّ بمدينة بوتشا، شمال غرب كييف، بعد أن استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها.

وأظهر تسجيل مصور خلال جولة في المدينة دمارًا واسعًا للمباني السكنية وسيارات محترقة في الطرقات.

كما يظهر في الفيديو دبابات روسية مدمرة تم استهدافها من قبل القوات الأوكرانية بعد معارك عنيفة.

وصفتها بأنها "سريبرينيتسا الجديدة".. وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر مقطعا مصورا لجثث متناثرة في شوارع مدينة بوتشا قيل إنها لمدنيين تم تقييدهم ثم قتلهم#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/RO4shzvz9q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

واتهمت أوكرانيا، الأحد، روسيا بارتكاب “إبادة” غداة العثور على عشرات الجثث في بوتشا، وهو تطوّر أثار تنديدًا غربيًا ودفع موسكو إلى دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، لقناة (سي بي إس) الأمريكية “هذه إبادة جماعية، إلغاء الأمة الكاملة والناس، وهذا يحدث بأوربا في القرن الحادي والعشرين”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يُظهر جثث نحو 20 رجلًا أحدهم مصاب بجرح بالغ في الرأس، في أحد الشوارع على مسافة مئات الأمتار.

من جهته، نفى الجيش الروسي قتل مدنيين في بوتشا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “لم يتعرض أي مواطن محلي للعنف” عندما كانت المدينة تحت سيطرة القوات الروسية.

وأضافت أن الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت لجثث في شوارع بوتشا كانت “فبركة جديدة (قام بها) نظام كييف”.