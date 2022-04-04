إدلب.. مقتل 4 أطفال أثناء توجههم إلى المدرسة جراء قصف لقوات النظام (صور)

لقي 4 أطفال مصرعهم، اليوم الاثنين، في مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، إثر هجمات نفذتها قوات النظام في مناطق خفض التصعيد.

ونفذت قوات النظام قصفاً صاروخياً استهدف معارة النعسان الواقعة في ريف إدلب الشمالي، وتسبب بمقتل 4 أطفال على الأقل كانوا في طريقهم سيراً على الأقدام إلى مدرستهم الواقعة عند أطراف البلدة الشرقية.

وتأتي هذه الهجمات تزامناً مع تنفيذ المقاتلات الروسية 4 غارات جوية على مناطق جنوبي إدلب.

مقتل 4 أطفال، اليوم الاثنين 4 نيسان ثالث أيام شهر #رمضان، بقصف لقوات النظام وروسيا استهدفهم أثناء عودتهم من المدرسة في بلدة معارة النعسان شمال شرقي #إدلب، فرقنا انتشلت جثامين الأطفال وسلمتها لذويهم ليتم دفنهم في البلدة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/yX33dBG7Ho — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 4, 2022

وأظهرت صور 3 جثث موضوعة داخل أكياس بلاستيكية سوداء في شاحنة صغيرة قبل دفنها، بينما دُفن الرابع الذي قضى في وقت لاحق متأثراً بإصابته في مقبرة أخرى.

وسبق لقوات النظام أن استهدفت بقصف صاروخي في 12 فبراير/شباط منزلاً في البلدة، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين من عائلة واحدة، هم رجلان وطفلان وامرأتان، وفق المرصد.

ويتواصل إجرام بشار وأسياده الروس والإيرانيين في سوريا. هنا لا محاسبة أبدا، وبوسع القتلة أن يشربوا من الدم حتى الثمالة دون خوف من عقاب. سوريا مجزرة القرن بامتياز.https://t.co/GMJ7vcuEPX — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 4, 2022

وتتعرض مناطق في محافظة إدلب منذ يونيو/حزيران لقصف متكرر من قوات النظام، ترد عليه الفصائل أحياناً باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.