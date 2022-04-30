نصرالله: أي اعتداء على إيران من الدول المطبعة مع إسرائيل سيتم الرد عليه (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، إن “مسار النسيان لمسألة فلسطين والقدس سقطت بسبب المقاومة”.

وأضاف خلال مهرجان “القدس هي المحور” بمناسبة يوم القدس العالمي “الأحداث خلال هذا العام والأعوام السابقة تؤكد أن الرهان على الوقت لينسى الفلسطيني أرضه والعرب والمسلمون تلك الأرض المباركة السليبة والمقدسات قد سقط”.

وشدَّد نصر الله على أن “موقف إيران الميداني والعسكري يتطور إلى حد أنها قد تقدم في حال استمرار العدوان على الوجود الإيراني في المنطقة على ضرب إسرائيل مباشرة”.

وأوضح أن “إيران أبلغت دول المنطقة التي طبعت مع “إسرائيل” أن أي اعتداء عليها انطلاقًا من هذه الدول سيتم الرد على هذه القواعد في هذه الدول.

وأشار نصر الله إلى أن “العدو عمل على مسار التيئيس منذ عام 1948 من خلال المجازر الصهيونية بحق شعوب المنطقة”.

ورأى أن المقاومة العسكرية تأتي في مقدمة الأسباب “التي منعت النسيان ومنعت اليأس وأسقطت الإنهاك، سواء في إطار المقاومة أو في إطار حروب حصلت”.





ولفت إلى أنَّ “مسار الإنهاك يحصل في أكثر من بلد في منطقتنا لكنه لم يحقق هدفه رغم الحصار والعقوبات والحروب المفروضة وجماعات الإرهاب”.

وذكر أن “الخط الجهادي العسكري أثبت أن إسرائيل تقهر وليست قدرًا وليست هي المتفوق بالمطلق وقد ألحقنا بها الهزيمة وراء الأخرى”.

وتابع “يأتي يوم القدس ونحن في موقع استراتيجي متقدم جدًا، حيث تطورت مسارات من جهتنا يخشاها العدو ويعمل على تفكيكها، ونحن في المقابل يجب أن نعمل على تثبيتها”.

وقال نصر الله إن “تحرير فلسطين قد لا يحتاج إلى جيوش عظيمة، فهي تحتاج إلى المجاهدين الفلسطينيين الذين يسلبون الإسرائيليين أمنهم، وعلى مدى سنوات يجمعون حقائبهم ويرحلون”.

وكشف نصر الله أنَّه “خلال الأسابيع الماضية خلال التجهيز للانتخابات كانت تشكيلات حزب الله الجهادية تقوم بمناورات صامتة”، متوعدًا إسرائيل أنَّ ” أيّ خطأ ستقدم عليه سيكون الرد عليه سريعًا ومباشرة، ولن يسمعوا بالاحتفاظ بحق الرد في الزمان المناسب والمكان المناسب”.

وقال إن “الانتخابات في لبنان لن تشغلنا من الرد على أي عدوان إسرائيلي”.