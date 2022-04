الحرب في أوكرانيا.. موسكو تعزز الضغط على خاركيف وكييف تعلن عن “نجاحات تكتيكية”

تواصل القوات الروسية السبت ضغوطها على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا وخصوصا حول خاركيف بشمال شرق البلاد، حيث تحاول تعزيز سيطرتها على الرغم من انتكاسات ميدانية تحدثت عنها كييف.

وسمع دويّ انفجارات عنيفة ليلة السبت في خاركيف -ثانية أكبر مدن البلاد- التي تقصفها المدفعية الروسية منذ أسابيع، وأدى القصف إلى مقتل شخص واحد على الأقل وجرح آخرين.

واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع “صعب” في هذه المنطقة التي كثّفت القوات الروسية الهجوم عليها، وأضاف “جيشنا يحقق نجاحات تكتيكية”.

وفي موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة نشرت اليوم السبت، أن “العملية العسكرية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير/ شباط تسير وفق الخطة بدقة”.

يأتي ذلك في وقت تعززت فيه المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا بشكل واضح، فقد طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس زيادة الميزانية 33 مليار دولار لزيادة شحنات تلك المساعدات.

وبدأت آثار ذلك تظهر على الأرض حيث تواجه القوات الروسية صعوبات في بعض الأحيان، مثلما حدث في قرية تقع شمال خاركيف سيطر عليها الأوكرانيون بعدما كان الروس يقصفون المدينة انطلاقا منها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه تم تحرير القرية بعد قتال عنيف، وتم إجلاء أكثر من 600 من سكانها.

وفي ماريوبول المدينة الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا، كان من المقرر إجراء عملية إجلاء لسكان يوم أمس الجمعة في وقت أكد فيه غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل “كل ما في وسعها” لإخراج المدنيين العالقين.

ويتحصن مئات من الجنود والمدنيين الأوكرانيين في أنفاق تحت الأرض تعود إلى الحقبة السوفيتية في مجمع آزوفستال الضخم للصناعات المعدنية.

وحصلت الجزيرة مباشر على صور نشرتها هيئة الطوارئ الأوكرانية، قالت إنها لآثار قصف القوات الروسية للعاصمة كييف أمس.

كما نشرت وسائل إعلام روسية صورا تظهر تصاعد أعمدة الدخان مما قالت إنه مستودع للنفط بمنطقة كيروفسكي في دونيتسك قصفته القوات الأوكرانية.

وقالت بريطانيا في بيان متابعة عسكرية اليوم السبت، إن روسيا اضطرت إلى دمج وإعادة نشر وحدات مستنزفة ومتباينة من عمليات تقدم فاشلة في شمال شرق أوكرانيا.

وكتب الجيش في تغريدة “ما زال هناك قصور في التنسيق التكتيكي الروسي، النقص في المهارات على مستوى الوحدات وعدم انتظام الدعم الجوي تركا روسيا غير قادرة على الاستفادة كليا من حشودها القتالية على الرغم من التحسينات المحلية”.

وأضاف في بيانه “تأمل روسيا تصحيح الأمور التي كانت تشكل عقبة في غزوها من قبل عن طريق تركيز القوة القتالية جغرافيا وتقصير خطوط الإمداد وتبسيط القيادة والتحكم”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/TU1DzgHpEu

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mfMgJGMqAL

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 30, 2022