سجال حاد بين نجيب ساويرس وعبد الحميد الدبيبة بسبب “مصلحة ليبيا”

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سجالًا ساخنًا بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة.

بدأ السجال، بتغريدة كتبها نجيب ساويرس هاجم فيها رئيس الوزراء الليبي، وقال “سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية.. فضّل المنصب عن مصلحة ليبيا”.

سيذكر التاريخ ان الدبيبة وقف فى طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية …فضل المنصب عن مصلحةً ليبيا … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 29, 2022

وأثارت تغريدة رجل الأعمال المصري ردودا متباينة بين مؤيد ومعارض لما ذهب إليه، وهاجم عدد من المتابعين ساويرس، واتهموه بالسعي لتحقيق مصالح اقتصادية في ليبيا.

وتفاعل عدد من الناشطين مع التغريدة بين مؤيدين لرأي ساويرس، ومعارضين يرفضون حديثه عن الدبيبة، لكن ساويرس رأى أن الهجوم عليه جاء من “كتائب إلكترونية تابعة لمليشيات في طرابلس”.

يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه #ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجان للتعري — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) April 29, 2022

الدبيبة يرد

وبعد ساعات من الجدل، كتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عبر الحساب المنسوب إليه على تويتر وقال “يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا التاريخ، بلد الأسود، وموطن الحشمة، وليست مهرجانًا للتعري”.

ورغم أن الدبيبة لم يذكر ساويرس بالاسم، إلا أن بعض المعلقين أوضحوا أنه يشير في ذلك إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي يرعاه رجل الأعمال المصري، والذي يثير الجدل أحيانًا بسبب أزياء المشارِكات.

لم أخطئ العنوان لكنك أخطأت فى ردك و أسلوبه فالقضية ليست قضية مهرجانات او الحشمة،القضية هى إستقرار ليبيا و مستقبلها و قرارك الخاطئ بالتمسك بالسلطة على حساب وطنك و سنرى ان شالله مستقبلا مهرجانا للثقافة و السينما فى ليبيا فهما ليسا رجسا من الشيطان مع خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك https://t.co/QlV2wYD6vv — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 30, 2022

وقال حساب باسم أحمد حمزة “حقك كرئيس حكومة ترد ولكن ببيان رسمي على الأقل، تستنكر فيه ما ورد في تغريدة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بطريقة دبلوماسية دون التهكم على شعوب ودول بعينها، فأنت مسؤول حكومي وليس صفحة عامة تدار بواسطة مجهولين على وسائل التواصل الاجتماعي”.

حقك كرئيس حكومة ترد ولكن ببيان رسمي على الأقل، تستنكر فيه ما ورد في تغريدة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بطريقة دبلوماسية دون التهكم على شعوب ودول بعينها؛ فأنت (مسؤول حكومي) ولست صفحة عامة تدار بواسطة مجهولين على وسائل التواصل الاجتماعي. — أحمد حمزة (@Ahmedhkhamzagm1) April 29, 2022

أما محسن شيباني فقد رأى في ذلك إهانة فكتب “سيد عبد الحميد بصفتك رئيس وزراء دولة مستقلة وأي مساس أو إهانة بصفتك أو للدولة فهي تدخل في الشأن الليبي وهذا مساس لكرامة كل الشعب الليبي وأنصح أن تستدعي السفير المصري وتتقدم باحتجاج رسمي”.

الصراع في ليبيا

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة برئاسة الدبيبة في فبراير/ شباط العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

السلام عليكم سيد عبدالحميد بصفتك رئيس وزراء دولة مستقلة واي مساس او اهانة بصفتك او للدولة فهي تدخل في الشان الليبي وهذا مساس لكرامة كل الشعب الليبي وانصح ان تستدعي السفير المصري وتتقدم باحتجاج رسمي … وفقك الله وكل العام والامة الليبية والاسلامية بخير .. — Mohsen Shebani (@MohsenShebani) April 29, 2022

وحُدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم تعذّر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.

وغرقت ليبيا من جديد قبل أشهر في انقسام حاد بسبب وجود حكومتين للبلاد، واحدة برئاسة الدبيبة وأخرى مدعومة من البرلمان برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وكلف البرلمان الليبي الذي يتخذ من الشرق مقرا له، فتحي باشاغا في فبراير، لكن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة رفض التنازل عن السلطة، مما أدى إلى وجود حكومتين متنافستين.