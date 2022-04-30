“مع السلامة يا ولادي”.. فاجعة تهز مصر بعد غرق 8 أطفال أثناء عودتهم من العمل (فيديو)

في حادث مفجع لقي 8 أطفال مصرعهم غرقًا فجر اليوم السبت إثر سقوط “تروسيكل” في أحد المجاري المائية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان أن الأطفال ضحايا الحادث، كانوا في طريق العودة إلى منازلهم عقب الانتهاء من عملهم داخل محطة لفرز البطاطس، للحاق بموعد السحور.

ونقلت عن مصادر بمديرية صحة محافظة البحيرة أن الحادث وقع في تمام الساعة 2:40 من فجر اليوم السبت، بالتوقيت المحلي عقب انقلاب التروسيكل في ترعة السوالم بمركز إيتاي البارود وعلى متنه 12 طفلًا.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية تتراوح أعمار الأطفال الغرقى بين 12 و15 عامًا، وقد تم إنقاذ 4 منهم.

“مع السلامة يا ولادي”

وودع أهالي القرية أطفالهم في جنازة حاشدة حضرها الآلاف، وسط حزن وبكاء انتقل صداه إلى منصات التواصل، خاصة أنه يتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك الذي يمثل رمز الفرحة للمسلمين وبهجة خاصة للأطفال.

يُشار إلى أن عدد الأطفال العاملين في مصر يبلغ نحو مليوني طفل حسب التقديرات الرسمية، كما أن عدد ساعات العمل التي يقضيها هؤلاء الأطفال في العمل يتعدى أكثر من 9 ساعات يوميا، وأكثر من 6 أيام في الأسبوع بشكل يتجاوز عدد ساعات العمل للكبار.

وبالرغم من أن الدستور المصري ينص في المادة 80 منه على أن “تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. كما يحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي. ويحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر”، فإن الأرقام تشير إلى تفاقم مشكلة عمالة الأطفال في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة.