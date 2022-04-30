اللحظات الأولى لمقتل حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار في مستوطنة أرئيل (فيديو)

قُتل حارس أمن إسرائيلي، الجمعة، بإطلاق نار في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، بحسب إعلام إسرائيلي.

وذكرت قناة كان الرسمية أن حارس أمن قُتل برصاص مجهولين عند مدخل مستوطنة أرئيل (قرب مدينة سلفيت) شمالي الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال وأجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن حارسًا كان متمركزًا عند مدخل مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة قتل برصاص مهاجمَين فرّا بسيارة.

وأضاف البيان “بدأت قوات جيش الدفاع والشاباك بملاحقة المشتبه فيهما إلى جانب تفعيل جهود استخبارية واسعة وإغلاق طرقات في المنطقة”.

ولم يؤكد جيش الاحتلال مقتل حارس الأمن أو ينفيه.

#شاهد لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت مما أدى لمقتله وانسحاب المقاومين من المكان pic.twitter.com/7lQnFMFeSo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 29, 2022

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن مقاومين مسلحين اثنين، يحملان بندقية من نوع (كارلو)، نفذا عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة (أرئيل) مما أدى إلى مقتله، ومن ثم انسحبا من المكان، وفقًا لمواقع إعلامية فلسطينية.





ومؤخرًا، شن فلسطينيون هجمات أسفرت عن مقتل 13 شخصًا، كان آخرها، في 7 أبريل/نيسان الجاري، حيث أطلق فلسطيني النار في مدينة تل أبيب ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 9 آخرين قبل أن يتم قتله بعد الحادث بساعات.