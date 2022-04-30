السنوار: على الجميع الاستعداد لمعركة كبرى وأعددنا 1111 قذيفة صاروخية للرشقة الأولى على إسرائيل (فيديو)

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم السبت، إن المعركة في القدس لن تنتهي بانتهاء شهر رمضان بل ستبدأ.

وأكد السنوار خلال خطاب له في غزة أن “سيف القدس” -وهو الاسم الذي أطلقته حماس على المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي- “لن يُغمد حتى التحرير والعودة”.

وتابع قائلا “على الجميع التهيؤ لمعركة كبرى من أجل المسجد الأقصى، وأمام العالم فرصة أن يتحرك للحيلولة دون وقوع هذه المعركة، لكن نحن -فلسطينيين وعربا ومسلمين- على أتم الجهوزية والاستعداد”.

وحذّر السنوار من “أن الاحتلال يخطط لاقتحام المسجد الأقصى في يوم استقلالهم (14 مايو/أيار المقبل) أو يوم القدس لديهم (29 مايو) لذلك يجب أن نكون على أهبة الاستعداد”، على حد تعبيره.





وتابع “طلباتنا هي الحد الأدنى من القانون الدولي، بالحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى، ووقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات، وعودة اللاجئين”.

وأردف “أقول للعالم أجمع وإسرائيل إن استباحة الأقصى وقبة الصخرة ممنوع أن يتكرر”.

وأضاف “من يأخذ القرار بتكرار هذه الصورة فهو قد أخذ بنفسه قرارًا باستباحة آلاف الكُنس والمعابد اليهودية في العالم أجمع”.

وتابع السنوار “المساس بالأقصى والقدس يعني حربا دينية إقليمية”. واستطرد “نفضل ألّا تتحوّل المعركة إلى دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال فنحن لها وقد قبلنا التحدي، وعند مقدساتنا وديننا لن نبخل بشيء ولن نتردد في اتخاذ القرار، وليكن الثمن ما يكون”.





رشقة أبو عمار

وطالب الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية بأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية، مهددا بإطلاق 1111 قذيفة صاروخية في الرشقة الأولى على إسرائيل عند بدء المواجهة المقبلة.

وأوضح أن “هذا الرقم (1111) يشير إلى تاريخ استشهاد القائد ياسر عرفات، وسنسمي هذه الرشقة باسم رشقة القائد أبو عمار (ياسر عرفات)”.

وتوفي الزعيم الفلسطيني عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عن عمر ناهز 75 عاما، إثر تدهور سريع في حالته الصحية، بعد حصار إسرائيلي استمر عدة أشهر.





تبييض سجون الاحتلال

وبشأن ملف الأسرى في سجون الاحتلال، قال السنوار “أخذنا قرارا قاطعا بأننا سنبيض السجون من كل الأسرى الفلسطينيين والعرب ولن يطول ذلك”.

وداخل سجون إسرائيل يقبع نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 34 أسيرة و180 قاصرا ونحو 500 معتقل إداري (بلا تهمة)، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.

حصار غزة

وبشأن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلن السنوار أن استعدادات ومشاورات تجري لتشغيل الخط البحري لقطاع غزة بالتنسيق مع “محور القدس” بهدف “كسر الحصار بشكل كامل عن القطاع”.

ولم يذكر السنوار مزيدا من التفاصيل، لكنه قال “سنخرج من غزة ونعود إليها، واللي عاجبه عاجبه.. واللي مش عاجبه سيتم ذلك رغمًا عن أنفه”.

ويُطلق مصطلح “محور القدس” أو “محور المقاومة” على إيران والقوى المتحالفة معها في المنطقة.

ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.