استقالة رئيس وكالة الحدود الأوربية بعد اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان

قالت وكالة الحدود الأوربية، الجمعة، إن رئيسها فابريس ليجيري استقال من منصبه بعد اتهامات للوكالة على مدى سنوات بإساءة معاملة المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي.

وعقد مجلس إدارة الوكالة اجتماعًا طارئًا، يومي الخميس والجمعة، لمناقشة الاتهامات الموجهة لرئيسها وموظفين اثنين آخرين، وقال إن ليجيري قدم استقالته، الخميس.

وذكرت وكالة الحدود الأوربية في بيان “أحيط مجلس الإدارة علمًا بنواياه، وخلص إلى أن عمله انتهى بناء على ذلك”.

وبدأ المكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال (أولاف) تحقيقًا، العام الماضي، في مزاعم انتهاك الوكالة لحقوق الإنسان، ولم ينشر المكتب تقريره.

وقال إريك ماركوارت -العضو الألماني بالبرلمان الأوربي- في 2 مارس/آذار الماضي، إن ملخص التقرير “يكشف أن إدارة وكالة حماية الحدود الأوربية كانت على علم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتجنبت الإبلاغ عنها عن عمد”.

وفي 2021، نشر البرلمان الأوربي تقريره الخاص بشأن مزاعم تورط الوكالة فيما أطلق عليه “عمليات إعادة المهاجرين” بعضها في بحر إيجه بين اليونان العضو في الاتحاد الأوربي وتركيا.

وتنتهك عمليات الإعادة تعهدات الاتحاد الأوربي بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر إعادة الناس إلى حيث تكون أرواحهم مهددة.

