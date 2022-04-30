رصاصة اخترقت قلبه.. شهيد بالضفة والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عقب عملية “أرئيل” (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم السبت عن استشهاد الشاب يحيى علي عدوان (27 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن الشاب عدوان أصيب برصاصة في القلب خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وإنه نُقل إلى المستشفى إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته.

شهيد الليلة يحيى عدوان

اعتقل أول مرة ٢٠١٠ بعمر ١٥ ربيعاً (١٠ أشهر في الأسر).

اعتقل ثانية ٢٠١٣- ٢٠١٦ (٤١ شهراً)

اعتقل المرة الثالثة من ٢٠١٨ حتى٢٠٢٠ (١٦ شهراً)

اعتقل مرتين عام ٢٠٢١.

نحو ٧سنوات في ٥ اعتقالات، ثمّ أنهوا ما تبقى من سنواته ال٢٧ برصاصة.

مجداً وسلاماً#القدس_هی_المحور pic.twitter.com/5qDR5kq0ic — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) April 30, 2022

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزّون عقب اقتحامه لها، واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في تلك المواجهات.

والشاب الشهيد هو أسير محرر وأمضى في سجون الاحتلال نحو 6 سنوات بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

تشديد الإجراءات العسكرية

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شددت إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة سلفيت والقرى والبلدات المجاورة لها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة سلفيت، عقب إغلاق مدخلها الشمالي بالسواتر الترابية، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ولم تقع إصابات.

"افتخر في يابا هذا شهيد".. جانب من وداع الشهيد يحيى عدوان الذي ارتقى متأثرا برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عزون شرقي قلقيلية. pic.twitter.com/vY1Fesl0oG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 29, 2022

وقُتل حارس أمن إسرائيلي أمس الجمعة، بإطلاق نار في مستوطنة بالضفة الغربية، وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية أن الحارس قُتل برصاص مجهولين عند مدخل مستوطنة أرئيل (قرب مدينة سلفيت) شمالي الضفة.

وأعلن جيش الاحتلال وأجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن مهاجمَين أطلقا النار على الحارس وفرّا بسيارة. وأعلنت “كتائب شهداء الأقصى” الذراع العسكرية لحركة فتح، اليوم، مسؤوليتها عن الهجوم.

متداول.. فيديو يظهر لحظة استشهاد الأسير المحرر يحيى علي عدوان في بلدة عزون شرقي قلقيلية pic.twitter.com/fXQVXggMW7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 30, 2022

وقال بيان للجيش “بدأت قوات جيش الدفاع والشاباك بملاحقة المشتبه فيهما إلى جانب تفعيل جهود استخبارية واسعة وإغلاق طرقات في المنطقة”.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن مقاومَين مسلحَين يحملان بندقية من نوع (كارلو) نفذا عملية إطلاق النار على حارس مستوطنة (أرئيل) وانسحبا من المكان.