بعد مقتل أمريكي في أوكرانيا.. واشنطن تطالب مواطنيها بعدم المشاركة في الحرب

جدّدت الخارجية الأمريكية دعوة رعاياها للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا طالما لا يزال النزاع العسكري مستمرًا في أراضيها.

وحضّ البنتاغون، الجمعة، الأمريكيين على عدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب، وذلك بعد أن لقي شاب أمريكي حتفه أثناء قتاله ضد القوات الروسية بحسب أفراد من عائلته.

ولقي ويلي جوزيف كانسل (22 عامًا) -الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية- حتفه، الاثنين الماضي، بأوكرانيا خلال قتاله مرتزقًا ضد القوات الروسية هناك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريح للشبكة الإعلامية “نواصل حضّ الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا”، مضيفًا أن خبر مقتل كانسل محزن وتوجّه بالعزاء لعائلته.

وتابع “إنها منطقة حرب، ليست مكانًا يجب أن يذهب إليه الأمريكيون”.

ونقلت شبكة (سي. إن. إن) عن المواطنة الأمريكية ريبيكا كابريرا قولها إن نجلها قُتل في أوكرانيا، مشيرة إلى أن جثته لم يُعثر عليها بعد.

وأضافت الأم أن نجلها توجه إلى أوكرانيا عبر بولندا، في مارس/آذار الماضي، بعد تعاقده مع شركة أمنية خاصة للقتال هناك مرتزقًا ضد القوات الروسية.

وأوضحت أنه لم يُعثر على جثة نجلها حتى الآن، وأنه كان يعمل موظفًا في سجن بولاية تينيسي قبل ذهابه إلى أوكرانيا، لافتة إلى علم وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين بالأمر.

وفي وقت سابق، قُتل صحفي أمريكي قرب العاصمة الأوكرانية كييف بسبب الاشتباكات الدائرة هناك.

BREAKING: U.S. citizen Willy Joseph Cancel was killed in Ukraine while fighting alongside Ukrainian troops against invading Russian forces, his family confirms to @ABC News. https://t.co/fLWXAt2tQ0 pic.twitter.com/HaQJ8L6ksH — ABC News (@ABC) April 29, 2022

وأضافت والدة القتيل “أراد الذهاب إلى هناك لأنه كان يؤمن بما تقاتل أوكرانيا من أجله، وأراد أن يكون جزءًا منه من أجل احتواء (التهديد) هناك ومنع وصوله إلى هنا”.

وبحسب الصحافة الأمريكية، ترك الشاب وراءه زوجة ورضيعًا يبلغ سبعة أشهر.

A U.S. Marine veteran was killed fighting alongside Ukrainian forces in the war with Russia, his family said. https://t.co/bOKlyMd8Wz — CBS News (@CBSNews) April 29, 2022

وأكدت زوجته بريتاني كانسل وفاته في بيان أرسل إلى العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدة شجاعة زوجها البطل، على حد وصفها.

"My husband was very brave and a hero," says wife of U.S. citizen Willy Joseph Cancel, who was killed in Ukraine while fighting alongside Ukrainian troops against invading Russian forces. https://t.co/GFcpujjxPG pic.twitter.com/rqUWA1lqxN — ABC News (@ABC) April 29, 2022

Former US Marine Willy Joseph Cancel, 22, is killed fighting In Ukraine as a private security contractor from New York. He leaves behind a wife and seven-month old boy. pic.twitter.com/2kNjUhFBU0 — Mike Sington (@MikeSington) April 29, 2022

وأكد متحدث باسم الخارجية البريطانية، الخميس، مقتل مواطن بريطاني في أوكرانيا وفقدان آخر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الرجلين كانا يقاتلان أيضًا إلى جانب الجيش الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا إلى تشكيل “فيلق دولي” من المتطوعين الأجانب للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مطلع مارس الماضي، أن عدد المتطوعين الأجانب الذين وصلوا إلى بلاده ناهز 20 ألفًا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، قوبِلت برفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشدّدة على موسكو.​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية بما فيها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتزام الحياد التام، وهو ما تعده أوكرانيا تدخلًا في سيادتها.