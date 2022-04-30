أجرى فحوص السرطان وهو مكبّل.. أسير فلسطيني يفضح سياسات الاحتلال داخل السجون (فيديو)

كشف الأسير الفلسطيني المفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي عبد الباسط معطان، سوء الوضع الصحي للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بسبب سياسة الإهمال الطبي.

وأكد أن هناك تقصيرا واضحا من قبل سلطات الاحتلال في الاهتمام بالناحية الصحية له خاصة، حتى بعد معرفتهم بأنه مصاب بالسرطان ويستلزم ذلك علاجًا يتطلب عدم وضعه في الزنزانة.

وفي مقابلة مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، قال الأسير الفلسطيني الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين، إن الضغط الذي مارسته المنظمات الدولية وبعض الجهات الفلسطينية نجح أخيرًا في الإفراج عنه.

وقال إنه تم اعتقاله من مدينة البيرة بطريقة وحشية رغم أنه كان قادمًا من رحلة علاج في تركيا لاستئصال ورم سرطاني.

والأسير معطان يعد واحد من مئات المرضى في سجون الاحتلال الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي، وأكد الأسير الفلسطيني أن تلك السياسة أدت إلى مضاعفة حالته المرضية.

وكشف أن سلطات الاحتلال طلبت أن يجرى له فحص للسرطان وهو مقيد الأرجل والأيدي، مشيرًا إلى أنه كان سجينا إداريا ولم توجه له تهمة تتطلب وضعه في القيد، وقال إنه رفض ذلك.

وأشار معطان إلى أن العديد من الأسرى الإداريين الفلسطينيين المسنّين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ70 والـ80 يعانون من أمراض مختلفة ولا يجدون الاهتمام من طبيب السجن الذي يتعامل معهم كحالة أمنية فقط.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الخميس، عن المعتقل الإداريّ المريض بالسرطان عبد الباسط معطان من بلدة برقة في رام الله.

وأمضى عبد الباسط معطان 6 أشهر رهنّ الاعتقال الإداريّ، واجه خلالها جريمة الإهمال الطبي التي تسببت في تفاقم وضعه الصحي، ويذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه نحو 9 سنوات في السجون الإسرائيلية.