وسط تهديدات متبادلة.. إسرائيل تطلب من مصر الضغط على المقاومة الفلسطينية لتجنب التصعيد

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الأمن القومي (إيال حولتا) تحدّث مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل بخصوص التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وقالت القناة إن ذلك جاء في إطار “محاولة إسرائيل دفع مصر إلى الضغط على التنظيمات الفلسطينية لعدم تصعيد الموقف”.

يأتي هذا وسط تهديدات متبادلة بين إسرائيل من جهة وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى على خلفية تصعيد كبير في الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية.

مستعدون لـ”حارس الأسوار 2″

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نشر بطارياته الدفاعية وبات مستعدا لأي تصعيد على مختلف الجبهات، بما في ذلك شن عملية “حارس الأسوار 2” ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الاحتلال ران كوخاف لصحيفة يديعوت أحرونوت “نراقب غزة ولبنان وسوريا وحتى سيناء، ومستعدون لأي تصعيد محتمل، لقد نشرنا بطاريات دفاعنا الجوي”.

وأضاف “فرقة غزة (قوة عسكرية إسرائيلية تنتشر على حدود القطاع) جاهزة للدفاع البري، وسنفعل كل ما هو ضروري لكي يمر شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (15- 22 أبريل/نيسان) هذا بسلام”.

وتتحسب إسرائيل لاحتمال تصاعد الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس جراء استعداد جماعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي تتزامن فيه هذا العام مناسبات إسلامية مع أعياد يهودية.

وتابع كوخاف “إذا لزم الأمر، نحن مستعدون أيضا لحارس الأسوار 2 أو أي نشاط قد يكون مطلوبا”.

و”حارس الأسوار” هو اسم أطلقته إسرائيل على عدوانها على قطاع غزة بين 10 و21 مايو/أيار 2021، مما أسفر عن استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.

ستعاني الألم

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بـ”الألم” حال اندلاع تصعيد عسكري جدي. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد “في الوقت الحالي لا تريد حركة حماس التصعيد، لكننا نفترض أنه يمكن حدوث تصعيد، لكن على سكان غزة -بمن فيهم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني- اختيار نوع رمضان الذي يريدونه”.

وأضاف “إذا كان هناك نشاط ضد إسرائيل من قطاع غزة فإن غزة ستعاني من ألم، أقترح عليها أن توفره على نفسها، إنهم يعرفون قدراتنا مع كل أدواتنا، إذا ضغطوا الزناد فسوف ننقض عليهم”.

والسبت، استشهد 3 فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي بعملية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتخشى إسرائيل من رد الحركة على اغتيال عناصرها.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن ما ينبغي أن يقلق إسرائيل هو إمكانية أن تذهب الحركة للرد على الاغتيالات من قطاع غزة، بعض النظر عما إن كانت “حماس” التي تسيطر على القطاع تسعى لتجنب التصعيد حاليا.

#شاهد .. مسيرة حاشدة باتجاه منزل الشـ&يــد سيف أبو لبدة في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/3AIpAroCBA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 2, 2022

مقاومة أشد

من جانبها، دعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى توسيع رقعة المقاومة بجميع أشكالها ضد إسرائيل، محذرة من أن “أي فعل إسرائيلي إجرامي سيُقابل بمقاومة أشد”.

جاء ذلك في بيان وقّعته عدة فصائل عقب عقدها اجتماعا تشاوريا تناول “التطورات الدولية والإقليمية والفلسطينية والعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

ووقّع البيان حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وطلائع حرب التحرير الشعبية (منظمة الصاعقة الفلسطينية).

وقالت الفصائل في البيان “يجب مواصلة العمل بكافة الوسائل والأشكال لتعزيز المقاومة ضد الاحتلال وتوسيع رقعتها، فلا أمن ولا أمان ولا استقرار للاحتلال حتى ينال شعبنا حريته”.

وحذرت من أن “أي فعل إجرامي من الاحتلال سيقابله شعبنا ومقاومته بمقاومة أقوى وأشد”، كما شددت على أن “سياسة الملاحقة والاعتقال والاغتيالات أثبتت فشلها، وزادت شعبنا إصرارا على مواصلة مقاومته”.