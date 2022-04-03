تطورات حرب روسيا على أوكرانيا.. فتح ممر إنساني في ماريوبول وتقارير تشير إلى حرب طويلة الأمد

نقلت شبكة (سي إن إن) عن مسؤولين أمريكيين -اطلعوا على أحدث تقارير الاستخبارات- أن روسيا تركز على تحقيق النصر في شرقي أوكرانيا مع بداية مايو/أيار المقبل، وأنها تعدّل استراتيجيتها الحربية لفرض السيطرة على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الشرق، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا على غرار ما جرى في الشيشان.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرقي أوكرانيا وجنوبها، واشتكى من أن الدول الغربية لم تزود كييف بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ، لكنه أشاد بالقوات التي تدافع عن مدينة ماريوبول وقال إن مقاومتها تتيح لمدن أخرى كسب مزيد من الوقت.

ميدانيًا، أكد الجيش الأوكراني أنه استعاد السيطرة على كامل منطقة كييف وقال إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر الشمال، بينما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها فتحت صباح اليوم الأحد ممرًا إنسانيًا في ماريوبول لإجلاء المدنيين بناء على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

آخر تطورات الحرب.. لحظة بلحظة:

منذ 16 دقيقة هيئة أركان الجيش الأوكراني:

القوات الروسية تحاول فرض سيطرتها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس.

القوات الروسية تواصل حصار مدينة خاركيف وتركز جهودها لاستكمال الهجوم على إيزيوم.

القوات الروسية تواصل انسحابها من مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

منذ 20 دقيقة الكرملين:

الأوربيون سيدفعون بالفعل مقابل الغاز الروسي بالروبل ولكن سيتعين عليهم فتح حسابات في روسيا بالروبل.

واثقون من تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ونأمل التوصل لاتفاقات عبر المفاوضات.

قرار الدفع بالروبل لن يطبق على مبيعات الغاز الروسي وحدها وإنما سيشمل سلعا أخرى.

العقوبات الغربية ضد بوتين تظهر أن الغرب قادر على ارتكاب كثير من الحماقات.

روسيا لا تريد تعقيد حياة شركائها الغربيين الذين يشترون الغاز منها وتحترم سمعتها كمورد موثوق.

بوتين لم يرفض أبدا لقاء زيلنسكي ولكن هذا سيكون ممكنا عند جهوزية وثيقة محددة متفق عليها.

وصفتها بأنها "سريبرينيتسا الجديدة".. وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر مقطعا مصورا لجثث متناثرة في شوارع مدينة بوتشا قيل إنها لمدنيين تم تقييدهم ثم قتلهم#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/RO4shzvz9q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

منذ 16 دقيقة عمدة ميكولايف: استهداف المدينة بضربات صاروخية.

منذ 20 دقيقة رئيس وزراء أوكرانيا: ندعو شركاءنا لفرض مجموعة مدمرة من العقوبات على روسيا بعد أن أظهرت جرائمها وجهها الحقيقي.

منذ 20 دقيقة سلاح الجو الأوكراني: إسقاط مقاتلة روسية من طراز سوخوي 34 في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

منذ 21 دقيقة مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: نهنئ أوكرانيا على تحرير معظم منطقة كييف.

منذ 23 دقيقة وزيرة الخارجية الأسترالية:

مصدومون لسماع روايات عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

يجب على روسيا أن تتحمل مسؤولية تصرفات قواتها.

منذ 22 دقيقة بوريل: مصدومون من أنباء الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا وسنساعد في توثيق جرائم الحرب.

منذ 22 دقيقة رويترز: دوي انفجار في مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

منذ 23 دقيقة وزير الخارجية البريطانية: ندعو إلى فتح تحقيق بجرائم الحرب وبالهجمات ضد المدنيين الأبرياء خلال الغزو الروسي.

منذ 24 دقيقة رئيس المجلس الأوربي:

نساعد في جمع الأدلة اللازمة على جرائم الحرب في كييف لمقاضاة روسيا في المحاكم الدولية.

المزيد من العقوبات ضد روسيا في الطريق.

منذ 25 دقيقة أ.ف.ب: الاتحاد الأوربي يتوعد بفرض مزيد من العقوبات بعد فظائع الجيش الروسي قرب كييف.

منذ 27 دقيقة وزير الخارجية الأوكراني:

القوات الروسية قامت بمذبحة في بوتشا عمدا للقضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين.

نطالب مجموعة الـ7 بحظر المواد البترولية الروسية وفصل بنوك روسيا عن نظام سويفت.

من قلب المعركة.. الانفصاليون في لوهانسك ينشرون صورا يقولون إنها لاشتباكات مع الجيش الأوكراني في مدينة روبزهنوي #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/sUsmjwE2XQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

منذ 28 دقيقة رويترز: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يقول إن بلاده ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط.

منذ 28 دقيقة وزير خارجية الدنمارك: نؤيد بشكل كامل التحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا.

منذ 29 دقيقة هيئة أركان الجيش الأوكراني: حوالي 18 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.

منذ 3 ساعات رويترز عن شركة الطاقة الروسية غازبروم: سنواصل تصدير الغاز إلى أوربا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين.

منذ 3 ساعات تاس: نائب رئيس الوزراء البولندي اقترح إرسال بعثة مسلحة لحفظ السلام تابعة للنيتو إلى أوكرانيا.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تنطلق في كييف.

منذ 3 ساعات مكتب رئيس الوزراء البريطاني:

جونسون هنأ زيلنسكي على استعادة أراض بمحيط كييف من القوات الروسية.

جونسون أطلع زيلنسكي على نتائج مؤتمر المانحين المخصص لتمويل دعم عسكري لأوكرانيا.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الروسية:

القوات الروسية تقصف مصفاة لتكرير النفط و3 مستودعات للوقود في منطقة أوديسا.

تدمير 51 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

تدمير أربع مستودعات للأسلحة والذخائر في منطقتي كونستانتينوفكا وكريستيشيه.

منذ 4 ساعات مستشار في الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية أعدمت مدنيين عمدا في كييف.

Танкісти угруповання Об'єднаних сил завжди готові до виконання бойового завдання. 📸Фото: 24 ОМБр імені короля Данила pic.twitter.com/F5GtDsBsrs — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة:

انفجارات في خزانات وقود في مدينة أوديسا نتيجة القصف.

القصف استهدف مخازن وقود في أوديسا.

منذ 4 ساعات رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني: عمليات الإجلاء ستتواصل اليوم في ماريوبول وبيرديانسك.

منذ 5 ساعات تاس عن وزارة الدفاع الروسية: دمرنا مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مروحية من طراز كاموف كا-52.

منذ 5 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق صفارات الإنذار في زابوروجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

منذ 5 ساعات رئيس وفد روسيا المفاوض:

الجانب الأوكراني أصبح أكثر واقعية في مقاربته لمسائل حيادية أوكرانيا دون سلاح نووي.

مسودة الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا ليست جاهزة بعد لعرضها على قمة بين زيلينسكي وبوتين.

تصريحات الوفد الأوكراني بخصوص القرم ودونباس موجهة لجمهوره وموقف موسكو لم يتغير.

المفاوضات مستمرة عبر تقنية الفيديو منذ مطلع أبريل يوميا وتستمر حتى يوم غد.

لا نشاطر الجانب الأوكراني تفاؤله بعقد قمة قريبا بين بوتين وزيلينسكي.

تطورات اليوم الـ 38 من الحرب الروسية على #أوكرانيا pic.twitter.com/PGtKcJCPPW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

منذ 5 ساعات وزارة الدفاع الروسية: سنعمل على إجلاء الأجانب المحتجزين في ماريوبول ونفتح ممرا إنسانيا إلى بيرديانسك.

منذ 5 ساعات وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الروسية تواصل محاصرة السواحل الأوكرانية على البحر الأسود وبحر آزوف.

منذ 5 ساعات رويترز عن شهود عيان: سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

منذ 5 ساعات سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين:

روسيا تركز على تحقيق النصر في شرقي أوكرانيا مع بداية شهر مايو المقبل.

المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن بوتين يعتزم إعلان النصر بأوكرانيا في 9 مايو.

منذ 5 ساعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر: العمليات لإجلاء المدنيين خارج ماريوبول مستمرة والوضع الميداني متقلب.

منذ 5 ساعات مفاوض أوكراني:

وزير الخارجية الأمريكي أبلغنا أنهم لا يمانعون أن يكونوا ضمن المجموعة الضامنة للاتفاق.

إذا حصلنا على الضمانات الأمنية فالخطوة التالية هي الاستفتاء على تعديل الدستور بشأن وضع الحياد.

منذ 5 ساعات تاس عن وزارة الدفاع الروسية:

الجانب الأوكراني لم يف بالتزاماته بفتح ممر إنساني في ماريوبول.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أظهرت عدم قدرتها على المساعدة لإجلاء سكان ماريوبول.