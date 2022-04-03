كبير المفاوضين الأوكرانيين: تركيا هي المكان الأكثر ترجيحا للاجتماع بين بوتين وزيلينسكي

نقلت وكالة “إنترفاكس أوكرانيا” عن كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا قوله، السبت، إن تركيا هي المكان الأكثر ترجيحا لاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

ونقلت وكالة رويترز عن “إنترفاكس أوكرانيا” قولها “إن أراخاميا صرح للتلفزيون الأوكراني بأن مكان وزمان عقد اجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي”.

ووصف كل من الجانبين المحادثات في الأيام الماضية بأنها صعبة.

والمحادثات بين أوكرانيا وروسيا مزيج من جلسات مباشرة واجتماعات عبر تقنية الفيديو.

وقال أراخاميا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل ببوتين وزيلينسكي يوم الجمعة “ويبدو أنه يؤكد من جانبه أنهما مستعدان لترتيب اجتماع في المستقبل القريب”.

وأضاف “لا الزمان ولا المكان معروفان لكن نعتقد أن الأكثر ترجيحا أن يعقد (الاجتماع) في إسطنبول أو أنقرة”.

“نأمل انتهاء الحرب”

وفي وقت سابق من السبت، أعرب أردوغان، عن أمله أن تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت.

ولفت أردوغان -خلال مأدبة إفطار في قصر دولمة بهتشة الرئاسي- إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تخل بموازين التجارة العالمية.

وسعت تركيا التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا للتوسط في هذا النزاع.

مقترحات كييف

وكشف أراخاميا في مفاوضات السلام مع روسيا، السبت، أن موسكو وافقت “شفهيا” على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.

وأضاف “قدم الاتحاد الروسي ردا رسميا على جميع المواقف، وهو أنه يوافق على الموقف (الأوكراني) باستثناء قضية شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا عام 2014)”.

ولفت الى إنه ليس هناك من “تأكيد رسمي مكتوب” لكن الجانب الروسي أعرب عن ذلك “شفهيا”.

وجاءت هذه التعليقات في وقت أعلنت فيه أوكرانيا استعادتها السيطرة على منطقة كييف بكاملها.

وقال أراخاميا إن موسكو وافقت في المحادثات على أن إجراء استفتاء على الوضع المحايد لأوكرانيا “سيكون السبيل الوحيد للخروج من هذه الحالة”.

وردا على سؤال عما سيحدث في حال صوت الأوكرانيون ضد حيادية البلاد، أجاب أراخاميا “إما نعود إلى حالة الحرب، ربما، أو إلى مفاوضات جديدة”.

ويشدد الكرملين على حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها الى حلف شمال الأطلسي.