بعد احتجازه 20 عاما.. الولايات المتحدة ترحّل أحد معتقلي غوانتانامو إلى الجزائر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة رحّلت إلى الجزائر رجلا كان محتجزا في القاعدة العسكرية بخليج غوانتانامو لمدة تقارب عقدين بعد اتهامه بالتآمر مع تنظيم القاعدة.

وأوضحت الوزارة أن الرجل -المشتبه في أنه كان مدربا بمعسكر لتنظيم القاعدة- جزائري يدعى سفيان برهومي، مضيفة أن احتجازه في القاعدة الأمريكية “لم يعد ضروريا”.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن برهومي كان ينتظر الإفراج عنه منذ نحو 6 سنوات، عندما قرر مجلس المراجعة الدورية في 9 أغسطس/آب 2016 أن احتجازه لم يعد ضروريا.

وجاء في بيان للبنتاغون “في 4 فبراير/شباط 2022، أبلغ وزير الدفاع لويد أوستن الكونغرس بنيته إعادة برهومي إلى الجزائر، وأنجزنا متطلبات النقل الآمن بالتعاون مع شركائنا الجزائريين”.

وتابع “تشيد الولايات المتحدة باستعداد الجزائر وشركاء آخرين لدعم الجهود الأمريكية المستمرة لخفض عدد النزلاء بهدف إغلاق سجن غوانتانامو”.

واتُّهم برهومي في البداية عام 2005 بالضلوع في مؤامرة “إرهابية” ووُجّهت إليه تهمة العمل مدربا في معسكر للقاعدة ثم تدريب عناصر على صناعة صمامات تفجير عن بُعد.

لكن في مطلع عام 2008، أسقط البنتاغون التهم الموجهة إليه، ثم في عام 2016 قرر مجلس المراجعة في غوانتانامو أن احتجازه “لم يعد ضروريا” لحماية أمن الولايات المتحدة من “تهديد خطير”.

ووصل برهومي إلى خليج غوانتانامو في عام 2002 الذي شهد إنشاء معسكر الاعتقال في القاعدة العسكرية الأمريكية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان لتعقب تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وتعرّض معسكر الاعتقال لإدانة دولية لاحتجاز أعداد كبيرة من المسجونين فيه دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم.

وفي ذروة نقل المعتقلين إليه بلغ عددهم 800 ثم انخفض بشدة خلال فترتي رئاسة باراك أوباما بين عامي 2009 و2017.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن عدد السجناء في غوانتانامو الآن 37 معتقلا.

ومن بين المحتجزين 18 مؤهلا للترحيل، و7 مؤهلين لمراجعة قضيتهم، وينتظر 10 آخرون قرار محكمة عسكرية من بينهم العقل المدبر المفترض لهجمات 11 سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حث خبراء مستقلون -بتكليف من الأمم المتحدة- واشنطن على إغلاق سجنها العسكري في غوانتانامو، وقالوا إنه يشهد “انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان”.

وتعهدت الولايات المتحدة بإغلاق مركز الاعتقال السيّئ السمعة، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض في أبريل/نيسان الماضي أن الرئيس “ما زال ملتزما” بإغلاق معتقل غوانتانامو.