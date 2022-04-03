بناء على طلب من عمران خان.. الرئيس الباكستاني يقرر حل البرلمان

قرر الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بناء على دعوة رئيس الوزراء عمران خان الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك بعد ساعات من رفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم صوري، التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن عمران خان، بدعوى مخالفة التصويت للدستور.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن البرلمان الباكستاني بدأ بمناقشة مقترح المعارضة، وخلال جلسة مناقشة المقترح، قال وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني شودري فؤاد حسين، إن محاولة الإطاحة بالحكومة تقف وراءها قوى خارجية.

وعقب إلقاء كلمة الوزير، قال نائب رئيس البرلمان الذي تولى إدارة الجلسة، إن مقترح المعارضة لا يتوافق مع المادة الخامسة للدستور الباكستاني.

وتعهدت المعارضة بالوقوف أمام رفض اقتراح حجب الثقة.

وقال بيلاوال بوتو زرداري رئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض للصحفيين “سنعتصم في الجمعية الوطنية (البرلمان). وسننتقل أيضا إلى المحكمة العليا اليوم”.

وكان خان قد نصح رئيس البلاد بحل البرلمان، ودعا الباكستانيين إلى الاستعداد لانتخابات جديدة.

ووافق البرلمان الباكستاني (342 مقعدا) على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان في 28 مارس/آذار الماضي بـ161 صوتا، بينما تحتاج المعارضة إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.

وأمس قال خان الذي رفض التنحي وتوعد بمواجهة تصويت سحب الثقة منه، إن لديه مفاجأة مخبأة لتحالف المعارضة.

وقدم تحالف المعارضة بقيادة حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز، مقترح سحب الثقة ضد خان في 8 مارس/ آذار الماضي، بدعوى أن رئيس الوزراء فقد ثقة أغلب نواب البرلمان.

وتنحي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.