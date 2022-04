6 قتلى و10 إصابات بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر حادثة إطلاق نار في مدينة ساكرمينتو، مركز ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة.

وقالت شرطة ساكرمينتو إنها تبحث عن مشتبه به واحد على الأقل لضلوعه في عملية إطلاق نار جماعي، فجر الأحد.

وقال عمدة ساكرمينتو في تغريدة “إن تصاعد عنف السلاح هو بلاء مدينتنا وولايتنا وأمتنا، وأؤيد جميع إجراءات الحد منه. لقد جعلت رئيسة الشرطة الجديدة، كاثي ليستر، الأمر على رأس أولوياتنا، وأنا أدعمها في هذا التوجه بقوة”.

وقالت كاثي لستر، في مؤتمر صحفي، إن دورية شرطة كانت في المنطقة حوالي الساعة 2 فجرًا (بالتوقيت المحلي) عندما سُمع إطلاق النار.

ووقع الحادث في جزء من وسط المدينة بالقرب من قاعة تقام فيها الحفلات الكبرى، تضمّ العديد من الحانات والمطاعم، ويتخذ منها فريق ساكرامنتو كينجز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي مقرًا له.

وأوضحت أنه بمجرد وصول أفراد الشرطة إلى مكان الحادث وجدوا حشدًا مجتمعًا في الشارع الذي وقعت فيه الحادثة، فضلًا عن 6 أشخاص مقتولين و10 آخرين نُقلوا إلى المستشفى.

ولم توضح الشرطة مزيدًا من التفاصيل بشأن مدى خطورة إصابات الجرحى، وقالت إن العديد من المربعات السكنية أُغلقت في أثناء التحقيق، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول أعمار الضحايا أو هوياتهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت أشخاصًا يصرخون في الشارع ويركضون.

ويضاف هذا الحادث إلى سلسلة من عمليات إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حيث استخدمت الأسلحة النارية في 40 ألف واقعة وفاة سنويًا بما في ذلك حالات الانتحار، بحسب موقع Gun Violence Archive.

ويمثّل العنف الناجم عن الأسلحة النارية مشكلة واسعة النطاق في الولايات المتحدة حيث يقول الناشطون المدافعون عن ضبطها إن انتشار الأسلحة بشكل واسع والقوانين المتساهلة نسبيًا مع حيازتها تؤدي إلى تكرار هذا النوع من الحوادث.

وثلاثة أرباع جرائم القتل في الولايات المتحدة تُرتكب بأسلحة، وما زال عدد الأسلحة النارية المباعة مستمرًا في الارتفاع، فقد بِيع أكثر من 23 مليون سلاح ناري عام 2020، وهو رقم قياسي، و20 مليونًا، العام الماضي، وفق بيانات جمعها موقع Small Arms Analytics.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال 30% من البالغين الأمريكيين إنهم يملكون سلاحًا واحدًا على الأقل، وفق إحصاء أجراه مركز (بيو).