كم يبلغ حجم ثروة عائلة بشار الأسد حسب تقديرات واشنطن؟

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن القيمة الصافية لثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته تقدر بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.

وذكرت الوزارة في تقرير، أعدته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءًا منه الخميس في حين أبقت الجزء الباقي سريًّا، أنه ليس بوسعها سوى أن تقدم “تقديرًا غير دقيق” لهذه الثروة لأنها تظن أن عائلة الأسد تمتلك أصولًا بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة.

وبحسب الجزء العلني من التقرير فإن “التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عمومًا صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار”.

وأضافت الوزارة نقلًا عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية أن عائلة الأسد تدير “نظام رعاية معقدًا يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية”.

وأوضحت أن هذه الثروة يمتلكها بشار الأسد وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية.

وأضافت أنه لا توجد لديها معلومات كافية عن صافي ثروة أبناء بشار الثلاثة، الذي يبلغ أصغرهم 17 عامًا.

ودعت الولايات المتحدة إلى محاسبة الأسد وأركان نظامه، وفرض الكونغرس الأمريكي عقوبات على الأسد وأفراد عائلته لمنعهم من إجراء تعاملات مالية.