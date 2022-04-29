مدرسة في فرنسا تهدد تلميذا بالطرد لاستقبال زميله بـ”السلام عليكم”

تعاطف ناشطون في فرنسا مع تلميذ في الصف الثانوي تعرّض للتوبيخ بسبب استقبال زميله بتحية الإسلام “السلام عليكم”، وهو ما اعتبرته إدارة المدرسة مخالفًا للتوجه العلماني.

ونشرت تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في فرنسا قصة الطفل سامي، مؤكدة أنها قامت بكل الخطوات القانونية من أجل إعادة حقه.

وذهبت المدرسة حدّ إبلاغ أسرة التلميذ بـ”طرده في حال تكرّر الأمر”، فيما عبّرت الأم عن استنكارها من القانون الداخلي للمدرسة الذي يمنع التحدث بلغات غير الفرنسية، وأنها مدرسة “علمانية”.

وجاء ردّ الأم بأن ابنها لو كان وجّه التحية لزميله بقول “تشاو”، لن يتعرض للطرد، وهو ما لم تتمكن مديرة المدرسة من الرد عليه، بحسب تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في فرنسا.

Samy*, lycéen dans une école privée a reçu un blâme pour avoir salué un camarade en arabe en lui disant "Assalamu 'alaykum". Le motif : l'école étant "laïque", s'exprimer en arabe contreviendrait aux règles de fonctionnement de l'établissement et il risquerait l'exclusion. pic.twitter.com/DPzP6aoMoh — CCIE (@CCIEurope) April 27, 2022

واستنكر ناشطون قرار المدرسة معلنين تعاطفهم مع سامي وعائلته، في حين أكد آخرون أن الأمر أشبه بنكتة أن يوبَّخ طفل لأنه وجّه تحية لزميله باللغة التي نشأ عليها.

وقالت الصحفية والناشطة فايزة بن محمد، إن “قانون مكافحة الانفصالية الذي تم إقراره العام الماضي جاء بالخراب إلى فرنسا، متسائلة عن الذي ينتج مثل هذا الخطاب العنصري المتطرف”.

Qui produit le discours politique qui permet à certains personnels éducatifs de se croire dans leur bon droit en sanctionnant des élèves pour avoir dit Salam Aleykoum?

Cette loi contre le séparatisme fait des ravages dans notre pays. https://t.co/mSyCSM7cXr — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) April 27, 2022

وعلّق مغرد على لوم الطفل على التحدث بلغة أجنبية بالقول إن الأمر “سخيف”.

il blâme quelqu’un de parler une langue étrangère ?? C’est ridicule https://t.co/cuIuZ2eBdX — woodie² (@shotajoyy) April 28, 2022

وقال آخر “نقترب من السخافة بجدية، أهلًا بكم في فرنسا”.

On frise le ridicule dans ce pays sérieusement…. Bienvenu en France 🇫🇷 https://t.co/bunQZ5EQnU — Moss Pvris 🇹🇳🇫🇷 (@MossPvris) April 28, 2022

وتمنّت ناشطة أن يكون الأمر مجرّد مزحة.

On est là c'est une blague j'espère ??? https://t.co/StWYkxsLo4 — mama sita👰👫💑👶💍🇫🇷🇹🇳🐟🙏🔯🕉☮🏳 (@misstunisiana) April 28, 2022

وكتب مغرد أن “بعض العنصريين يظنون العربية ديانة”.