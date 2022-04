وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لأسير بريطاني في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعًا مصوّرًا، اليوم الجمعة، يظهر فيه مواطن بريطاني جرى أسره في أوكرانيا أثناء استجواب قوات روسية له.

وفي المقطع، قال الرجل إن اسمه آندرو هيل وتحدث بلكنة بريطانية، مع وجود ضمادة على ذراعه اليسرى، ورباط حول رأسه، وبقع دماء على ذراعه اليمنى.

وردًا على سؤال بخصوص رتبته، قال هيل “ليس لي رتبة، أعرف فقط أن الفيلق الأجنبي قال إنني أستطيع تقديم المساعدة”، مضيفًا أنه كان يحمل سلاحًا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن البريطاني استسلم للقوات الروسية في منطقة ميكولايف بجنوب غرب أوكرانيا.

وأطلقت الدفاع الروسية ووسائل الإعلام المحلية لقب “مرتزق” على الرجل البريطاني، دون تحديد وقت عملية الأسر.

Andrew Hill appeared seriously injured, with bandages around his head and his arm in a sling https://t.co/hIBVLtT6QO

🔴 A British soldier captured in Ukraine has been paraded on television by Russian forces.

وقال الأسير البريطاني للمحققين الروس إنه من بليموث (جنوب إنجلترا) ولديه 4 أطفال، وأضاف أنه سافر من تلقاء نفسه لمساعدة أوكرانيا، وأن الجنود الروس أخذوا جواز سفره.

وعندما سأل الرجل عما إذا كان بأمان، أجابه أحد الجنود الروس “نعم، أنت آمن تمامًا”.

وقال الروس إنه سيحصل على الرعاية الطبية والعلاج لإصاباته التي يبدو أن من بينها جرحًا برصاصة من نوع ما.

وقال الأسير البريطاني في المقطع المصور إنه جرى أسره عندما حاولت وحدته الخروج من المنطقة الصناعية في المدينة، وأضاف أن المحاولة باءت بالفشل بسبب قصف القوات الروسية الذي تسبب في تشتت الوحدة واختفاء قائدها، وفق قناة (روسيا اليوم).

وفي السياق، كشف منظمة (بريزيديوم نتوورك) البريطانية -غير حكومية- أن القوات الروسية أسرت متطوعين اثنين بريطانيين يعملان في أوكرانيا للاشتباه في أنهما جاسوسان.

🇬🇧 MERCENARY WAS CAPTURED

Andrew Hill,UK mercenary fighting on the side of Ukraine, taken as POW by Russian forces.

Let all wish him a good luck in rebuilding hospitals,schools and roads(for free of course and for a long time)… pic.twitter.com/FtuDoYtO9f

