أحدهم كان يشاهد أفلاما إباحية خلال الجلسة.. وزيرة بريطانية توبخ أعضاء بالبرلمان بعد تقارير عن تحرش بالنساء

قالت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان إن جميع النساء العاملات في البرلمان عرضة للّمس على نحو غير لائق ولسماع ألفاظ متحيزة جنسيا.

وقد أصبح سلوك أعضاء البرلمان محل تركيز بعدما أعلن حزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع أنه يحقق في مزاعم بأن أحد الأعضاء كان يشاهد أفلاما إباحية في قاعة النقاشات بمجلس العموم.

وقالت تريفيليان في تصريحات لمحطة سكاي نيوز الإخبارية “أعتقد أن جميع النساء في البرلمان تعرضن لألفاظ غير لائقة وللمسات.. هذا أمر غير مقبول في أي مكان ولا في وستمنستر أيضا”.

وأشارت الوزيرة إلى أنها واجهت محاولات اعتداء جنسي على أيدي 6 أشخاص في وستمنستر (مجلس النواب). ومع ذلك، ذكرت تريفيليان أن الغالبية العظمى من زملائها “برلمانيون ملتزمون”.

وأضافت “بشكل أساسي إذا كنت رجلا احتفظ بيديك في جيوبك وتصرف كما لو كانت ابنتك في الغرفة”. وتابعت “سأشجع دائمًا النساء على الشعور بالتمكين للتعبير عن ذلك علنًا، ولكن هذا صعب بالنسبة لمن هنّ أصغر سنًّا وحيث يكون فارق القوة حقيقي للغاية”.

ضغوط على جونسون

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط متزايدة من أجل الكشف عن اسم النائب المحافظ المتهم بمشاهدة مواد إباحية داخل قاعة مجلس العموم، في حين تستمر تحقيقات حزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع في المسألة، في ظل تزايد انتقادات كبار الوزراء لثقافة وستمنستر “المخزية”.

وقال جونسون، الخميس، إن مشاهدة المواد الإباحية لن تكون مقبولة في أي مكان عمل.

وأحجمت الوزيرة عن إبداء رأيها في إقالة النائب المحافظ الذي لم يفصَح عن اسمه، ونفت أن يكون حزبها على وجه التحديد يعاني من كراهية للنساء.

وليست هذه هي الواقعة الأولى لسوء السلوك في البرلمان البريطاني، ففي عام 2017 عندما بدأت حركة “مي تو” بنساء يروين تجاربهن مع التحرش الجنسي في هوليوود، ظهرت حالات مماثلة أيضا في برلمان بريطانيا. وحينئذ استقال وزير الدفاع مايكل فالون بعد اعترافه بأن سلوكه كان دون المستوى المطلوب.

وفي العام التالي خلص تقرير إلى أن 20% من العاملين في البرلمان كانوا عرضة للتحرش أو شهود سلوك غير ملائم في العام السابق. وتعهدت سلطات البرلمان بالإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الشكاوى.