الآلاف يتظاهرون في إثيوبيا احتجاجا على مقتل عشرات المسلمين في هجوم مسلح (فيديو)

تظاهر آلاف الإثيوبيين المسلمين في مدن عدة احتجاجًا على مقتل عشرات المسلمين وإحراق نسخ من المصحف الشريف وممتلكات للمسلمين في هجوم بمدينة غوندار في ولاية أمهرة الشمالية.

ونشر مستخدمون ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لمئات المتظاهرين أمام مسجد الأنوار الكبير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مطالبين بتحقيق العدالة.

كما شهدت مدينة ديرا داوا مظاهرة أخرى تضامنًا مع ضحايا الهجوم الذي وقع قبل يومين.

وقال مجلس الشؤون الإسلامية بولاية أمهرة في بيان إن جماعة من “المتطرفين المسيحيين” أطلقوا النار بكثافة على المسلمين الذين حضروا في المقبرة أثناء تشييع جنازة أحد كبار السن المسلمين، مما أسفر عن مقتل العشرات.

Protest at The Grand Anwar Mosque in #AddisAbaba against attacks on Muslims in #Gonder

وأضاف مجلس الشؤون الإسلامية أن الهجوم شهد أيضًا إحراق نسخ من المصحف الشريف ونهب لممتلكات المسلمين.

وأكد المجلس أن المقبرة التي وقع فيها الهجوم تعود ملكيتها للمسلمين وفقًا لوثائق تاريخية.

Massive Demonstration is going on in #DireDawa. The problem that’s happening to our Muslim brothers in #Amhara region is getting worse day by day. #Gondar It’s pure brutality and terrorism against Muslims. Perpetrators should be held accountable. Justice needs to be served. pic.twitter.com/FhO9T81mar

— Gouled (@BrotherGouled) April 27, 2022