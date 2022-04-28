سياسة|إثيوبيا

الآلاف يتظاهرون في إثيوبيا احتجاجا على مقتل عشرات المسلمين في هجوم مسلح (فيديو)

إثيوبيا مسجد الأنوار الكبير
تظاهر الآلاف مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم (فيسبوك)
28/4/2022-|آخر تحديث: 28/4/202210:16 PM (مكة المكرمة)

تظاهر آلاف الإثيوبيين المسلمين في مدن عدة احتجاجًا على مقتل عشرات المسلمين وإحراق نسخ من المصحف الشريف وممتلكات للمسلمين في هجوم بمدينة غوندار في ولاية أمهرة الشمالية.

ونشر مستخدمون ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لمئات المتظاهرين أمام مسجد الأنوار الكبير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مطالبين بتحقيق العدالة.

كما شهدت مدينة ديرا داوا مظاهرة أخرى تضامنًا مع ضحايا الهجوم الذي وقع قبل يومين.

 

وقال مجلس الشؤون الإسلامية بولاية أمهرة في بيان إن جماعة من “المتطرفين المسيحيين” أطلقوا النار بكثافة على المسلمين الذين حضروا في المقبرة أثناء تشييع جنازة أحد كبار السن المسلمين، مما أسفر عن مقتل العشرات.

 

وأضاف مجلس الشؤون الإسلامية أن الهجوم شهد أيضًا إحراق نسخ من المصحف الشريف ونهب لممتلكات المسلمين.

وأكد المجلس أن المقبرة التي وقع فيها الهجوم تعود ملكيتها للمسلمين وفقًا لوثائق تاريخية.

 

وهناك نزاع على أرض المقبرة بين المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس، الذين يشكلون غالبية سكان إثيوبيا، وتقع المقبرة بين مسجد وكنيسة أرثوذكسية.

وقالت حكومة أمهرة الإقليمية في بيان إن أعمال العنف اندلعت، الثلاثاء الماضي، إثر خلاف حول استخدام حجارة من المنطقة لأغراض الدفن، وما إذا كانت المواد مأخوذة من المقبرة أو من مجمع الكنيسة.

ووصفت الحكومة الشيخ المسلم المتوفى بأنه “أب لسكان مدينة غوندار مسيحيين ومسلمين، كان أبًا للجميع”، وتعهدت بالتحقيق في الهجوم ومحاسبة مرتكبيه.

وأدانت تركيا الهجوم، وقدمت تعازيها لإثيوبيا في الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، في بيان عن ثقتها بأن السلطات الإثيوبية ستتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتلك الأحداث.

المصدر : خدمة سند + وكالات