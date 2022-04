تقرير “كير” السنوي يرصد زيادة في الانتهاكات ضد المسلمين في أمريكا خلال 2021

قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إن عام 2021 شهد تسجيل أعلى عدد من شكاوى الكراهية والعنصرية ضد المسلمين في الولايات المتحدة منذ تأسيسه.

وذكر نهاد عوض المدير التنفيذي للمجلس أن “كير” تلقت 6700 شكوى بشأن انتهاكات ضد المسلمين خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم تتلقاه المنظمة منذ بدء عملها.

وقالت الدراسة إن أعداد الشكاوى المقدمة إلى “كير” بشأن الإسلاموفبيا خلال عام 2021 شهدت زيادة بنسبة 9% عن عام 2020، فيما شهدت الشكاوى المتعلقة بالعنصرية والكراهية زيادة بنسبة 28% عن العام الماضي.

وتناولت الدراسة حوادث تستهدف المسلمين في أمريكا في عام 2021، من ضمنها خطاب الكراهية والتمييز، والإزالة القسرية للحجاب، والتمييز في فرص أو مكان العمل، والاعتداء على المساجد والمراكز الدينية، والتنمر في المؤسسات التعليمية، والتهديد.

Our new #civilrights report 'Still Suspect: The Impact of Structural #Islamophobia' documented 6,720 civil rights complaints received by our offices nationwide in 2021. That is the highest number we've ever received. https://t.co/Mg3YnHPjBu

— CAIR National (@CAIRNational) April 26, 2022