خبير نفطي: هكذا سيؤثر قرار وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا في روسيا (فيديو)

قال مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة في لندن إن النفط والغاز لم يعودا سلاحين يمكن روسيا استخدامهما للتأثير في أوربا.

وأضاف البزركان في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن توقيت قرار روسيا بوقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لرفضهما الاستجابة لطلبها بسداد قيمة الغاز بالروبل، ليس مناسبا.

وأوضح أن أوربا تخرج الآن من فصل الشتاء، كما أن بولندا قالت إنها أعادت ملء أكثر من 75% من مخزونها من النفط بالفعل وهو ما يكفيها عدة أشهر.

وأضاف أن هناك خطًّا للغاز من ليتوانيا إلى بولندا سيبدأ العمل الشهر القادم، وخطًّا آخر من النرويج سيبدأ تشغيله نهاية العام الجاري.

وذكر البزركان أن روسيا تبيع نفطها بخصومات كبيرة وهو ما سيحدث أيضا للغاز، مما يضع ضغوطا على موسكو.

وأشار إلى أن القرار الروسي قد يوحد دول الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية.

هل يمكن اعتبار أن سلاح الغاز الذي يستخدمه الروس قد انتزع من بين أيديهم؟ pic.twitter.com/VItQIMWPrl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2022

وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، الأربعاء، إنها “أوقفت بالكامل إمدادات الغاز” لشركات الغاز البولندية والبلغارية “بسبب عدم سداد المدفوعات بالروبل” على النحو المنصوص عليه في مرسوم صادر عن الرئيس فلاديمير بوتين.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن روسيا تظل موردا موثوقا به للطاقة، ونفى تورطها في عملية ابتزاز. ورفض الكشف عن عدد الدول التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل، لكن مستهلكين أوروبيين آخرين قالوا إن إمدادات الغاز تتدفق بشكل طبيعي.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قطع إمدادات الغاز عن بعض العملاء في أوربا بأنه محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز أداة للابتزاز.