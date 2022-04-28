الرئيس التونسي: لا حوار ولا صلح إلا مع “الوطنيين الصادقين” (فيديو)

واصل الرئيس التونسي قيس سعيد تحديه لخصومه السياسيين وإصراره على إكمال مسيرة الإجراءات الاستثنائية التي بدأها في 25 يوليو/ تموز الماضي، قائلا إنه لا اعتراف ولا حوار ولا صلح إلا مع “الوطنيين الصادقين”.

جاء ذلك في كلمة له بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة، خلال مأدبة إفطار الأربعاء، بقصر قرطاج بحضور عائلات قتلى وجرحى من الجيش والشرطة والثورة التونسية.

وقال سعيد “لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة، فلا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء ولا اعتراف إلا بالوطنيين”.

وهاجم سعيد جبهة الخلاص الوطني المعارضة دون أن يسمها، قائلا إن “تونس تريد أن تنقذ نفسها منهم.. فكيف يتحدثون عن الإنقاذ؟ لقد تولوا السلطة لسنوات طويلة وكانوا يرقصون سنة 2013 منددين بمن تحالفوا معهم اليوم”.

وأكد سعيد أنه “لن يعترف بمن حملوا السلاح ضد الدولة وأنه لا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب”.

وكان رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، أحمد نجيب الشابي قد دعا في 18 فبراير/ شباط الماضي، خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة “مواطنون ضد الانقلاب” -وهي مبادرة شعبية- إلى تكوين جبهة باسم الخلاص الوطني.

وأكد الشابي في مؤتمر صحفي، أول أمس الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى برنامج إنقاذ للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وكان قيس سعيد قد أعلن في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، سيليها استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.