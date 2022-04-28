الجزائر تهدد بفسخ عقد تصدير الغاز الطبيعي مع إسبانيا

هددت الجزائر، الأربعاء، بفسخ عقد تصدير الغاز الطبيعي مع إسبانيا في حال توجيه أي كمية منه إلى وجهة غير منصوص عليها في العقد.

وقال بيان لوزارة الطاقة والمناجم أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن “أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود ستعتبر إخلالًا بالالتزامات التعاقدية، وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان”.

وأضاف البيان أن “وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب تلقى اليوم بريدًا إلكترونيًا من نظيرته الإسبانية تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوربي، وأن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدًا”.

ولم يوضح البيان البلد الذي سيستفيد من هذا التدفق العكسي، لكن سبق للحكومة الإسبانية أن أعلنت في فبراير/شباط الماضي أنها ستساعد المغرب على “ضمان أمنه في مجال الطاقة” عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوربي.

أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري 🇩🇿 المصدر نحو #إسبانيا 🇪🇸 قد يؤدي إلى فسخ العقد

🔗https://t.co/gxtO0YTDPv pic.twitter.com/QgEpdlHev5 — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) April 27, 2022

وسبق أن قالت الجزائر إنها ستلتزم بعقدها مع إسبانيا رغم سحب سفيرها من مدريد، كما قررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز عبر خط أنابيب يمر عبر المغرب إلى إسبانيا يشكل تقريبًا كل إمدادات الغاز المغربية، وتزود الجزائر إسبانيا من خلال خط أنابيب مباشر تحت البحر وعن طريق السفن.

وازدادت أهمية إمدادات الغاز من شمال أفريقيا إلى أوربا هذا العام في ظل الأزمة الأوكرانية. ووافقت الجزائر على زيادة إمداداتها إلى إيطاليا.

وترتبط الجزائر بأوربا عبر ثلاثة أنابيب لنقل الغاز من حقل حاسي الرمل الضخم جنوبي البلاد وأماكن أخرى، وتوقف أحدها قبل أشهر في حين ما زال أنبوبان قيد الخدمة.

ويربط الخط الأول الجزائر بإيطاليا (جزيرة صقلية) مرورًا بتونس، وتبلغ طاقته السنوية 30 مليار متر مكعب، وجرى تدشينه عام 1984.

أما الأنبوب الثاني فينطلق من بلدة بني صاف شمال غربي الجزائر، ويصل مدينة ألميريا جنوبي إسبانيا مرورًا بالبحر المتوسط، ويعرف بخط “ميدغاز” بطاقة سنوية تقدر بـ 8 مليارات متر مكعب، وتجري عمليات توسعة لرفعها إلى 10.6 مليار متر مكعب.

أما الخط الثالث الذي توقف مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فكان يربط الجزائر بإسبانيا مرورًا بالمغرب والبحر المتوسط، ويعرف بـ “أنبوب المغرب العربي- أوربا”.