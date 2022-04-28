أردوغان يزور السعودية بدعوة من الملك سلمان

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية، اليوم الخميس، تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في خطوة من المنتظر أن تدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الزيارة تستغرق يومين، وإنه سيبحث خلالها علاقات أنقرة مع المملكة وسبل زيادة التعاون بين البلدين.

ويشكل ذلك تغيرا جذريا في السياسة بين البلدين وربما يعتبر أكبر خطوة في جهود أنقرة منذ عام 2020 لإصلاح علاقاتها المتوترة بقوى إقليمية منها الإمارات وإسرائيل ومصر والسعودية.

وتسعى أنقرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عبر التقارب الدولي، وقد تبرم اتفاقا مع الرياض على غرار اتفاقات قائمة لمبادلة العملة مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات تبلغ قيمتها 28 مليار دولار إجمالا. وقال مسؤولون إن تركيا مهتمة أيضا باستثمارات وعقود مماثلة لتلك التي وقعتها مع أبوظبي.

وشهدت الفترة الأخيرة تنشيطا مكثفا للعلاقات بين البلدين، كان من أبرز ملامحه اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان والملك سلمان في 4 مايو/ أيار 2021، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا عديدة مشتركة واتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينهما.

وبعد أقل من أسبوع، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المملكة وبحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس أردوغان في 16 فبراير/ شباط الماضي، أن تركيا والسعودية تواصلان الحوار الإيجابي وأنه من المرتقب تحقيق تقدم عبر اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، بحث وزيرا الخارجية التركي والسعودي تعزيز العلاقات بين البلدين، وأعلن تشاووش أوغلو في 14 أبريل/ نيسان الجاري، أن العلاقات مع السعودية بدأت التحسن، وإن البلدين بدآ اتخاذ خطوات في سبيل تطويرها.

وظهر أثر هذا التحسن اقتصاديًّا بوضوح؛ حيث ارتفعت واردات السعودية من تركيا بنسبة 2.8% خلال أول شهرين من 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وبلغت قيمة الواردات في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين 71.3 مليون ريال (19 مليون دولار) مقابل 69.4 مليون ريال (18.5 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2021.