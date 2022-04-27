واشنطن ترصد ملايين الدولارات للإدلاء بمعلومات عن 6 ضباط روس.. ما القصة؟

أعلنت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن 6 ضباط من المخابرات العسكرية الروسية تقول إنهم ضالعون في هجمات إلكترونية على بنى تحتية أمريكية مهمة.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان أن برنامجها “مكافآت من أجل العدالة” يعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات عن 6 ضباط تابعين لمديرية المخابرات الرئيسية الروسية.

يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمعلومات عن قراصنة إدارة المخابرات العامة الروسية الستة. راسلنا عبر خط الاتصال الخاص بنا على متصفح تور على: https://t.co/6LCowcKGHC

قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة. ⚖️💰 pic.twitter.com/GgWdEMbLgk — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) April 26, 2022

وأوضحت أن الضباط الستة “ضالعون بدور في مؤامرة إجرامية تنطوي على أنشطة سيبرانية خبيثة ضد البنية التحتية المهمة للولايات المتحدة”.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الضباط الستة يعملون تحت إشراف أو سيطرة الحكومة الروسية ضمن (وحدة 74455) المعروفة لدى الباحثين بأسماء بينها (ساندورم تيم، تيليبوتس، فودو بير، أيرون فايكينغ)، وفق البيان.

وقالت إن هؤلاء من ضمن الفريق الذي ضرب أجهزة الحواسيب حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بالفيروس المعروف باسم (نوت بيتيا) “NotPetya” في 27 يونيو/حزيران 2017.

ولفت البيان إلى أن الهجمات الإلكترونية التي يقف وراءها الضباط الستة أدت إلى إتلاف أجهزة الكمبيوتر في المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في نظام هيرتاديج فالي الصحي بولاية بنسلفانيا الغربية، وكيانات أخرى تابعة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وتابع البيان أن الأنشطة السيبرانية الخبيثة مجتمعة كلفت هذه الكيانات الأمريكية خسائر بنحو مليار دولار.

ونشر حساب البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي صور الضباط الستة وأسماءهم، واضعًا بيانات للتواصل عبر تطبيقات واتساب وسيغنال وتلغرام وتويتر، بجانب وضع خط الاتصال عبر “الشبكة المظلمة”.

ويخصص برنامج “مكافآت من أجل العدالة” الذي تم العمل به منذ 1984 مكافآت مالية لمن يدلون بمعلومات عن كل من يعمل لصالح أي جماعة تستهدف مصالح الولايات المتحدة ومواطنيها، سواء داخل البلاد أو خارجها.