سياسة|فلسطين

شهيد جديد في جنين وإصابات واعتقالات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال (فيديو)

الشهيد أحمد محمد لطفي مساد (منصات فلسطينية)
27/4/2022-|آخر تحديث: 27/4/202210:21 AM (مكة المكرمة)

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد محمد لطفي مساد (21 عامًا) من بلدة برقين، وأصيب 3 آخرون فجر اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مستشفى ابن سينا في جنين، أن الشاب مساد استشهد متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب 3 آخرون بجروح متوسطة.

وفور الإعلان عن استشهاد الشاب الفلسطيني، انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، حمل فيها المشيعون الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، وسط هتافات غاضبة منددة بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتم تشييع جثمان الشهيد من أمام مستشفى جنين الحكومي إلى مسقط رأسه برقين، حيث يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم الأربعاء، وانتشرت في أزقة المخيم ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم الأعيرة النارية، مما أدى إلى استشهاد الشاب مساد وإصابة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من أهالي مخيم جنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتدت بالضرب على والدة أحد المعتقلين.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عددًا من الأهالي.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترًا ملحوظًا منذ أكثر من أسبوعين، حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة ضد الفلسطينيين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية