زوجة وجدي صالح توجه رسالة إلى السلطات السودانية بشأن استمرار اعتقاله (فيديو)

قالت جيهان عبد الوهاب، زوجة وجدي صالح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي، إن اعتقال زوجها غير قانوني وتم لأسباب سياسية.

والاثنين، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي أعضاء لجنة إزالة التمكين، في بيان، إن المحكمة العامة بالخرطوم شمال، أصدرت قرارًا برفض تجديد حبس كل المعتقلين من أعضاء اللجنة.

وأبرز المعتقلين في “لجنة إزالة التمكين” عضو مجلس السيادة السابق ورئيسها المناوب، محمد الفكي سليمان، ومقررها وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان، ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

وقالت زوجة وجدي صالح لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، إن المحكمة ليس لديها أي دليل ضد زوجها، وأنه كان من المفترض إطلاق سراحه.

وأفادت جيهان أنه بعد نقل زوجها إلى السجن اكتشفوا أن هناك بلاغ ضده، وأضافت أن كلها إجراءات سياسية في حقه وحق رفاقه، مشيرة أن الأسرة لا تعلم إلى الآن نوعية التهم الموجهة إليهم في البلاغ الجديد.

وقالت إن المحامين أكدوا أن ما يجري هو “تحايل على القانون” خصوصًا بعد استمرار حبسه بعد إطلاق سراحه بضمانات قدمت للمحكمة.

وأضافت أن زوجها تعرض لتشويه السمعة، مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها اعتقاله وأنه “سيخرج من السجن مرفوع الرأس”.

وأفادت أن زوجها ورفاقه بصحة جيدة وإن كانت الأسر ممنوعة من زيارتهم إلا أنها رأتهم أمس في المحكمة بمعنويات عالية.

ووجّهت جيهان عبد الوهاب عبر المسائية رسالة للسلطات في السودان، قالت فيها “لا ترهبنا اعتقالاتكم ولا تخيفنا وبإذن الله سيتحرر المعتقلون ونتحاسب ويأخذ المظلوم حقه”.

زوجة وجدي صالح القيادي بقوى الحرية والتغيير توجه رسالة للسلطة الحاكمة#السودان pic.twitter.com/HNLkQJc2oV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2022

اتهام بـ”المماطلة”

واتهم حزب المؤتمر السوداني، الثلاثاء، سلطات بلاده بـ”المماطلة” في إطلاق سراح معتقلي لجنة إزالة التمكين، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم.

وقال في بيان إنه “رغم صدور أمر قضائي برفض تجديد حبس معتقلي لجنة إزالة التمكين، لعدم وجود ما يستدعي استمرار حبسهم، لا تزال إدارة السجن تماطل في إطلاق سراحهم”.

وأضاف “تعلم السلطة الانقلابية أن كل وسائل القمع وانتهاك الحقوق لن تكسر إرادة الثوار، ولن تحميها من سقوطها المحتوم واستقرارها في مزبلة التاريخ”، وفق تعبيره.

إفادة أ.اقبال محمد علي الناطق الرسمي لهئية الدفاع عن أعضاء لجنة إزالة التمكين للصحفيين اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022م pic.twitter.com/A29NpYXEsj — حزب المؤتمر السوداني (@SCPSudan) April 26, 2022

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قرر البرهان، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، فيما جمد عملها “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”.

إطلاق سراح

وأعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي اللجنة إطلاق سراح عدد منهم من سجن سوبا جنوبي العاصمة الخرطوم.

ووصل بعض المعتقلين وعلى رأسهم عضو مجلس السيادة السابق ورئيسها المناوب محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وآخرون إلى نيابة الخرطوم شمال لإكمال إجراءات إطلاق سراحهم.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكري” في مقابل نفي الجيش.