رغم التحذير من حرب نووية.. الغرب يتعهد بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وروسيا تدمّر جسرا حيويا

تعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، متجاهلة تهديد موسكو بأن دعمهم لكييف قد يؤدي إلى حرب نووية.

واجتمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها، أمس الثلاثاء، في قاعدة جوية ألمانية حيث تعهدت بإرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.

من جانبها، أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، اليوم الأربعاء، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل، في أقوى رد حتى الآن من الكرملين على العقوبات المشددة التي فرضها الغرب.

وقد تزيد هذه الخطوة بشكل حاد من المخاطر الاقتصادية التي يواجهها الغرب، بعد تنفيذ روسيا لتهديداتها بقطع الإمدادات عن الدول التي ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.

وقالت بولندا، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي ومن بين الدول الأوربية التي تسعى لفرض عقوبات صارمة على روسيا، إن لديها احتياطيات كافية من الغاز.

تحرير منطقة خيرسون

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها “حررت” منطقة خيرسون بأكملها في جنوبي أوكرانيا وأجزاء من مناطق زابوريجيا وميكولايف وخاركيف، وإذا تم التأكد من ذلك، فسوف يمثل تقدمًا روسيًا كبيرًا في شرقي وجنوبي أوكرانيا.

وقال نيكولاي باتروشيف -أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- إن أوكرانيا تتجه نحو الانهيار إلى “عدة دول” بسبب ما قال إنه محاولة أمريكية لاستخدام كييف لتقويض روسيا.

تدمير جسر استراتيجي

وفي الشأن ذاته، قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية تقصف الجسور والسكك الحديدية في البلاد لتأخير وصول شحنات الأسلحة الغربية، بعد تدمير موسكو جسرًا استراتيجيًا يربط أوكرانيا برومانيا.

وقال مسؤول السكك الحديد الأوكرانية، إن الجسر الحديدي الذي يعبر مصبّ نهر دنيستر تضرر جراء هجوم صاروخي شنته القوات الروسية أمس الثلاثاء.

ويربط الجسر رومانيا بمدينة أوديسا في الجنوب الأوكراني على ضفاف البحر الأسود، ولم تتسبب الضربة في سقوط قتلى، وفق السلطات الأوكرانية.

وقال الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، إنه دمر “كمية كبيرة” من الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوربية إلى كييف خلال ضربة صاروخية في جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن “مستودعات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية -التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوربية إلى القوات الأوكرانية- دُمّرت بصواريخ عالية الدقة أُطلِقت من البحر على مصنع الألمنيوم في زابوريجيا” بجنوب شرقي أوكرانيا.





انفجارات في بلدة روسية

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إن سلسلة انفجارات دوت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بمدينة بيلجورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع حريق في مستودع ذخيرة بالمنطقة.

وقال الحاكم، إن الحريق الذي اندلع في منشأة بالقرب من قرية روسية لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.

واتهمت روسيا أوكرانيا هذا الشهر بمهاجمة مستودع وقود في بيلجورود بطائرات هليكوبتر وفتح النار على قرى عدة في المنطقة.

وتقع منطقة بيلجورود على الحدود مع مناطق لوهانسك وسومي وخاركيف، التي تشهد جميعها قتالًا عنيفًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل شهرين.