السيسي يوجه بعقد حوار مع القوى السياسية “دون استثناء” (فيديو)

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بإجراء حوار مع القوى السياسية كافة “دون استثناء أو تمييز”.

وكلف السيسي خلال حضوره حفل “إفطار الأسرة المصرية السنوي” إدارة المؤتمر الوطني للشباب “بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة”.

وطالب الرئيس المصري برفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا، متعهدًا بحضور مراحله النهائية.

وقال السيسي خلال الحفل إنه “على المستوى الشخصي حريص على تفعيل برامج الإصلاح السياسي، لكن كانت هناك أولويات في العمل الوطني خلال الفترة الماضية”.

وتابع “نود إطلاق حوار لكل القوى السياسية وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ لمزيد من النقاش بحيث يتم تفعيله مع إطلاق الجمهورية الجديدة”.

وقرر السيسي “إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية”.

وأعرب الرئيس المصري عن سعادته “بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية”، مضيفًا أن “الوطن يتسع لنا جميعًا” وأن “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.

والأحد، ذكرت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 معتقلًا، بعد يومين من حديث السيسي عن حاجة البلاد إلى “حوار سياسي”.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يقام سنويًا منذ 2017، مشاركة رؤساء أحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ووزراء وشخصيات عامة.

وقالت صحيفة الأهرام إن السيسي رحب خلال الحفل بـ”السياسي حمدين صباحى (منافسه في انتخابات الرئاسة عام 2014) والصحفي المعارض خالد داود والمخرج خالد يوسف، عقب مشاركته بالإفطار.

وأفادت بأن السيسي صافح المعارضين الثلاثة ودار بينهم “حديث ودي”.

لقاءات وورش عمل

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن “الأكاديمية الوطنية للتدريب” -وهي الجهة المنظمة للمؤتمر الوطني للشباب- نيتها “عقد لقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية”.

كما تنوي الأكاديمية تنظيم ورش عمل وندوات لعرض رؤى القوى السياسية والشبابية في الموضوعات محل النقاش “لتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني وتعظيم قيمة مخرجاته”.

قرارات أخرى

وتضمنت كلمة السيسي توجيهات أخرى متعلقة بالمجال الاقتصادي، أبرزها تكليف الحكومة بعقد “مؤتمر صحفي عالمي”، لجذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقاري.

كما كلف السيسي الحكومة بوضع خطة عمل عاجلة لخفض حجم الدين وتقليص عجز الموازنة، ووضع رؤية شاملة لتطوير البورصة المصرية، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.

كما أعلن السيسي إطلاق مبادرة لتوطين الصناعات المحلية والحد من الواردات ودعم الإنتاج المحلي مع منح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، بجانب توجيهات بدعم مزارعي القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.