تركيا.. تصدير أول دفعة من مسيّرات “جاكال” واستعدادات لافتتاح مركز اختبارات لأنظمة الصواريخ والدفاع الجوي (فيديو)

أعلنت شركة (بي في لوس تكنولوجي) التركية لتطوير الطائرات المسيّرة والتدريب عليها، تصدير الدفعة الأولى من مسيّرات (جاكال) محلية الصنع إلى بريطانيا عبر شركة (فلاي باي تكنولوجي).

وعُقدت مراسم إبرام العقد بين الشركتين التركية والبريطانية في مركز المؤتمرات بجامعة (غبزة) التقنية بولاية قوجا إيلي شمال غربي تركيا.

ويتضمن العقد في المرحلة الأولى تصدير 5 مسيّرات جاكال لاستخدامها في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية.

وتتمتع جاكال بالقدرة على حمل ما يزن 15 كيلوغرامًا، ويمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 130 كيلومترًا، وهي مزودة بمحركين نفاثين كهربيين يعملان بالمراوح، وتُعد الأولى من نوعها في تركيا، إذ يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا.

وتهدف الشركة المطوّرة إلى الرفع من وزن حمولة الطائرة، وكذلك تحسين مداها في السنوات المقبلة.

مركز اختبارات

من ناحية أخرى، تستعد تركيا لافتتاح مركز اختبار لأنظمة الصواريخ والدفاع الجوي (HSTEM) في العاصمة أنقرة، بهدف إجراء اختبارات على منتجات دفاعية محلية الصنع، وإتمام تصنيعها وفق المواصفات اللازمة.

وجرت أعمال البنى التحتية للمشروع بإشراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية.

ومن المقرر أن يشهد المركز تطوير أنظمة للصواريخ والدفاع الجوي وإنتاجها التسلسلي، إلى جانب عملية دمج الأنظمة الدفاعية، وكذلك فعاليات الإنتاج والتكامل والاختبار والتحقق من الأنظمة والصواريخ المصنعة من قبل شركات الصناعات الدفاعية التركية.

ومن الأقسام التي يضمها المركز، مبنى إنتاج ودمج الأنظمة البالغة مساحته المغلقة 16 ألف متر مربع، والذي يضم أعمال الإنتاج التسلسلي لمشاريع إنتاج الصواريخ والمنظومات الدفاعية الجوية.

أما مركز التحكم، فسيشهد عمليات التخطيط لكافة أنشطة الاختبار والتنسيق بينها والتحكم بها عن بعد، والاحتفاظ ببيانات الاختبارات وتحليلها وتقييمها.

ومن الأقسام الأخرى التي يضمها المركز، منطقة الرماية المغلقة لاختبار الأسلحة والذخائر، وهي تمتد على مسافة 200 متر.

كما يضم مركز اختبار ودمج أنظمة الدفاع الجوي أقسامًا أخرى مخصصة لاختبارات أنظمة الدفاع الجوي، وعيار الأسلحة المطورة، وأبراج اختبار لقياس قدرات الرادار والاستشعار الكهروضوئية للأنظمة.

وكذلك قسم يحتوي على مسارات اختبار يمكنها قياس قدرات الأنظمة في مختلف الشروط البيئية والجغرافية.

وسيسهم المركز في قياس أداء الأنظمة التي تم تطويرها سابقًا، في خطوة تسبق تحسين أدائها وفقًا للظروف العسكرية على أرض الواقع، وبحيث يمكنها مواكبة المعايير العسكرية العالمية.