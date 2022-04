روسيا تحذر من حرب عالمية ثالثة والأمم المتحدة تتوقع 8.3 ملايين لاجئ من أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن المفوضية تتوقع فرار نحو 8.3 ملايين شخص من أوكرانيا هذا العام، وهو تعديل واضح لتوقعاتها السابقة.

وأضافت المتحدثة شابيا مانتو في إفادة صحفية للأمم المتحدة أن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم في الشهرين الماضيين، هم 7.7 ملايين نازح داخليا وأكثر من 5 ملايين فروا عبر الحدود.

وكانت المفوضية قد خططت في السابق لحوالي 4 ملايين لاجئ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، لكن هذا العدد تم تجاوزه الشهر الماضي.

وقالت مانتو “لم نشهد حجم الأزمة وبالتأكيد سرعة فرار الناس في الآونة الأخيرة”. وأضافت أن سوريا لا تزال تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم حاليا، حيث فر منها 6.8 ملايين شخص.

