روسيا تحذر من حرب عالمية ثالثة والأمم المتحدة تتوقع 8.3 ملايين لاجئ من أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن المفوضية تتوقع فرار نحو 8.3 ملايين شخص من أوكرانيا هذا العام، وهو تعديل واضح لتوقعاتها السابقة.

وأضافت المتحدثة شابيا مانتو في إفادة صحفية للأمم المتحدة أن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم في الشهرين الماضيين، هم 7.7 ملايين نازح داخليا وأكثر من 5 ملايين فروا عبر الحدود.

وكانت المفوضية قد خططت في السابق لحوالي 4 ملايين لاجئ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، لكن هذا العدد تم تجاوزه الشهر الماضي.

وقالت مانتو “لم نشهد حجم الأزمة وبالتأكيد سرعة فرار الناس في الآونة الأخيرة”. وأضافت أن سوريا لا تزال تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم حاليا، حيث فر منها 6.8 ملايين شخص.

🔊@ZelenskyyUa: You can destroy the walls, but you can't destroy the foundation on which morale stands. Morale of our warriors. Morale of the whole country. Photo: Stas Yurchenko, Vadim Ghirda, Serhii Myhalchuk, Spyros Hound, Zohra Bensemra, Kaoru Ng. pic.twitter.com/6dxKRdJ5CU — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 26, 2022

حرب عالمية ثالثة

من جانبها حذرت روسيا من خطر “حقيقي” لنشوب حرب عالمية ثالثة، وقال زير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف في حديث لوكالات أنباء روسية “الخطر كبير وحقيقي لا يمكن التقليل من شأنه”.

وجاءت تصريحات لا فروف قبيل محادثات دفاعية يعقدها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع أكثر من 40 دولة اليوم الثلاثاء في قاعدة رامشتاين بألمانيا “لتوفير قدرات إضافية للقوات الأوكرانية” على ما قاله وزير الدفاع الأمريكي.

🔊 Президент України Володимир Зеленський: Можна знищити стіни, але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух. Дух наших воїнів. Дух усієї країни. Фото: Stas Yurchenko, Vadim Ghirda, Serhii Myhalchuk, Spyros Hound, Zohra Bensemra, Kaoru Ng. pic.twitter.com/HuayQTkamg — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 26, 2022

وأعرب أوستن عن ثقته في أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر على روسيا في الصراع المستمر منذ شهرين، وقال “لقد ألهمت مقاومتكم العالم الحرّ”، وندد بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه “لا يمكن تبريره”.

وأضاف “من الواضح أن أوكرانيا تثق بقدرتها على الانتصار، وكذلك الجميع هنا”، وقال أمس الاثنين إن الأوكرانيين “يمكنهم كسب الحرب في حال توافرت لهم المعدات المناسبة والدعم المناسب”.

وأفاد مصدر حكومي ألماني الثلاثاء أن ألمانيا ستسمح بتزويد أوكرانيا بدبابات، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الاثنين مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار ليرتفع إجمالي مساعدتها إلى 3.4 مليارات.

وأصبح الأمريكيون يزودون كييف بأسلحة ثقيلة لصد القوات الروسية التي تركز جهودها على شرق أوكرانيا وجنوبها بعدما فشلت في السيطرة على كييف. وقال أوستن “نريد إنهاك روسيا إلى درجة لا تتمكن فيها من الإقدام على خطوات مثل غزو أوكرانيا”.

وقف إطلاق النار

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو اليوم الثلاثاء إنه يتعين تهيئة الظروف المواتية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف غوتيريش خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “نحن مهتمون للغاية بإيجاد سبل لتهيئة الظروف لحوار فعال وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف لحل سلمي”.