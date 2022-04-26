شهيد وجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة وإضراب شامل في أريحا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرقي الضفة الغربية، في حين اندلعت هناك مواجهات تخللتها إصابات واعتقالات.

وقالت الوزارة في بيان إن “أحمد إبراهيم عويدات (20 عاما) استشهد متأثرًا بجروح حرجة أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال الحيّ، في رأسه، فجر اليوم في مخيم عقبة جبر قرب أريحا”.

وفجر اليوم، قالت وزارة الصحة إن “فلسطينيًّا من مدينة أريحا، في العشرين من عمره، أُصيب بجروح خطيرة”.

وقال شهود عيان، إن الشاب عويدات أُصيب خلال مواجهات اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية وعشرات من الفلسطينيين في مخيم “عقبة جبر”، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحيّ والمعدني.

ونقلت مواقع محلية فلسطينية عن مصادر أمنية، أن قوة خاصة إسرائيلية من “المستعربين” اقتحمت المخيم بمساندة جيش الاحتلال، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحيّ، مما أسفر عن إصابة 3 شبان، أحدهم أُصيب في رأسه ووصفت إصابته بأنها خطيرة، ثم أُعلِن استشهاده.

حركة فتــح: إضراب شامل في محافظة أريحا حداداً على روح الـــشهيد أحمد إبراهيم عــويدات الذي ارتقى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي في مخيم عقبة جبر. pic.twitter.com/LesRi469Xa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2022

إضراب شامل

وأعلنت حركة (فتح) في أريحا الإضراب العام الشامل في كافة مناحي الحياة ما عدا الصحية في المحافظة حدادًا على روح الشهيد أحمد عويدات.

وعادة ما تندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال تنفيذ الأخير عمليات لاعتقال فلسطينيين.

إصابات واعتقالات

وأصيب، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، واعتقل أربعة آخرون، خلال مواجهات اندلعت في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت باتجاه الشبان خلال اقتحام قباطية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحيّ في أقدامهم، وأضافت المصادرأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من البلدة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ومساء أمس، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين بينهم امرأة، وأفادت مصادر محلية بـ”إصابة شابين برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قرية مسلية جنوب جنين”.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” اعتقل خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي مكونة من 7 فلسطينيين في منطقة جنين، وأضاف أن أفراد الخلية، خططوا لتنفيذ عمليات هجومية، ولتصنيع عبوة ناسفة على شكل صاروخ.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المعتقلين اعترفوا خلال التحقيق معهم، بأن من جنّدهم هو شخص يقطن مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وتابعت “ضُبط بحوزتهم، عبوة ناسفة تشبه القذيفة الصاروخية”.

شاهد| تغطية صحفية: "استهداف قوات الاحتلال بزجاجة حارقة خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين". pic.twitter.com/5OYo2yoGiM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2022

وفي قلقيلية، أصيب الليلة الماضية عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمالي المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

في السياق نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عصابات المستوطنين تحاول فرض أمر واقع بالسيطرة على الموقع من خلال استهداف المواطنين وممتلكاتهم والاقتحامات المتكررة للمنطقة.