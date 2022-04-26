إيلون ماسك يشتري تويتر.. قلق “ليس جديدًا” في البيت الأبيض وترمب “لن يعود”

أعلنت شركة تويتر أنها توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها.

وتوصل ماسك، الاثنين، إلى اتفاق مع مجلس إدارة الشركة على شراء المنصة بسعر 54.20 دولارًا للسهم، مما يجعل قيمتها الاجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر في بيان.

وهذه لحظة فارقة للشركة التي عمرها 16 عامًا، وتُعد إحدى أكثر المنتديات نفوذًا في العالم، وتواجه الآن سلسلة من التحديات.

وقال ماسك في بيان “حرية التعبير هي القاعدة الصلبة لعمل الديمقراطية، وتويتر هي الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل الحيوية لمستقبل الإنسانية”.

ويُعد الاتفاق تحوّلًا جذريًّا في موقف مجلس الإدارة الذي حاول في البداية عرقلة عرض ماسك لشراء المنصة.

وكان ماسك قد اشترى، في وقت سابق هذا الشهر، حصة رئيسية في الشركة.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

وقال رئيس مجلس إدارة تويتر (بريت تايلور) إن المجلس “أجرى عملية مدروسة وشاملة لتقييم اقتراح ماسك مع تركيز مضاعف على القيمة واليقين والتمويل” وفق بيان الشركة.

وأضاف البيان أن المجلس يعتقد أن الصفقة “أفضل مسار للمضي قدمًا لمساهمي تويتر”.

وأثار عرض رئيس مجموعة تسلا مخاوف، خصوصًا أن تصريحاته غير المتوقعة والاتهامات الموجهة إليه بالتنمر تتعارض مع أهدافها.

مخاوف البيت الأبيض

ورفض البيت الأبيض التعليق على الصفقة، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبّر مرارًا عن قلقه إزاء قوة منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي “قلقنا ليس جديدًا” مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.

وتابعت “تحدّث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات التواصل الاجتماعي -بما فيها تويتر ومواقع أخرى- في نشر معلومات مضللة”.

لكنها أشارت إلى أن البيت الأبيض لن يعلّق على صفقة فردية.

ترمب لن يعود

في السياق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إنه لن يعود إلى تويتر حتى إذا عاد حسابه بعد استحواذ ماسك على المنصة.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن ترمب قوله إنه سيُفعّل حسابًا رسميًّا له على منصة (تروث سوشيال) الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر.

وأضاف ترمب “لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث”.

وتابع “آمل أن يشتري إيلون موقع تويتر لأنه سيُجري تحسينات عليه، وهو رجل طيب، لكن (حسابي) سيظل على (منصة) تروث”.

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق بين ماسك وتويتر -الذي بدا الأسبوع الماضي غير مؤكد- قد تسارعت في مطلع الأسبوع، بعد أن غازل ماسك مساهمي تويتر بالتفاصيل المالية لعرضه.