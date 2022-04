إيلون ماسك يشتري تويتر.. قلق “ليس جديدًا” في البيت الأبيض وترمب “لن يعود”

أعلنت شركة تويتر أنها توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها.

وتوصل ماسك، الاثنين، إلى اتفاق مع مجلس إدارة الشركة على شراء المنصة بسعر 54.20 دولارًا للسهم، مما يجعل قيمتها الاجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر في بيان.

وهذه لحظة فارقة للشركة التي عمرها 16 عامًا، وتُعد إحدى أكثر المنتديات نفوذًا في العالم، وتواجه الآن سلسلة من التحديات.

وقال ماسك في بيان “حرية التعبير هي القاعدة الصلبة لعمل الديمقراطية، وتويتر هي الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل الحيوية لمستقبل الإنسانية”.

ويُعد الاتفاق تحوّلًا جذريًّا في موقف مجلس الإدارة الذي حاول في البداية عرقلة عرض ماسك لشراء المنصة.

وكان ماسك قد اشترى، في وقت سابق هذا الشهر، حصة رئيسية في الشركة.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022