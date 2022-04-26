شلل نصفي.. تدهور حالة أسير فلسطيني جريح ونقله إلى مستشفى بالداخل المحتل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير الجريح نور الدين جربوع (27 عامًا) من معتقل “الرملة” إلى مستشفى “كابلان” إثر تدهور وضعه الصحي.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء وفقًا لآخر المستجدات، أن الأسير جربوع -وهو من مخيم جنين- عانى من ارتفاع مفاجئ في الحرارة ومشاكل في الأمعاء وعلى إثر ذلك جرى نقله، وهو الآن منوم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت إلى أن الأسير جربوع يتعرض لسياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء، فعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي وضرورة بقائه تحت المراقبة، فإنه تبين أن إدارة السجون كانت قد نقلته من مستشفى “رمبام” إلى عيادة سجن “الرملة” التي يطلق عليها الأسرى اسم “المسلخ”.

وحمّلت الهيئة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الجريح جربوع، الذي اعتقل بعد إطلاق النار عليه في مخيم جنين وإصابته بعدة رصاصات، استقرت إحداها في عموده الفقري مما تسبب في إصابته بشلل نصفي.

“إجرام وعربدة”

وقبل أيام أصدرت الهيئة بيانًا بشأن اعتقال المقدسي وليد الشريف الذي اعتقلته قوات الاحتلال من باحات المسجد الأقصى، وكان مصابًا وفاقدًا للوعي، وقالت إنه يرقد في مستشفى هداسا عين كارم في غرفة العناية المكثفة بحالة حرجة تحت حراسة مشددة، وحمّلت الهيئة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وشددت الهيئة على “ضرورة التدخل الدولي لوقف الإجرام والعربدة التي تمارس في المدينة المقدسة من قبل جنود وشرطة جيش الاحتلال”، مؤكدةً أنه باستمرار هذه الاستفزازات والابتزازات لن يكون هناك إلا مزيد من الرباط والصمود والدفاع عن المقدسات.

54 يومًا من الإضراب

وفي بيان منفصل، أوضحت الهيئة أمس أن تدهورًا ملحوظًا طرأ على حالة الأسير خليل عواودة بعد مرور 54 يومًا على إضرابه عن الطعام، الذي يخوضه احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي.

وتحتجز سلطات الاحتلال عواودة حاليًّا داخل عيادة سجن الرملة، في ظروف صحية واعتقالية غاية في السوء، فهو يعاني من هزال، وعدم توزان، وانخفاض حاد في الوزن، ومن غبش في الرؤية، وأوجاع في الكلى، وقد تقيأ دمًا في الفترة الأخيرة، كما يشتكي من أوجاع حادة في المعدة والخاصرتين. ونتيجة لصعوبة وضعه فهو يتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير عواودة داخل زنزانة قذرة تنتشر فيها الحشرات والصراصير، وعقب نقله إلى “الرملة” قامت إدارة المعتقل بمنحه بطانية متسخة، وقد تم عرض الأسير عواودة على طبيب فأوصى بنقله إلى مستشفى “كابلان” نتيجة لتفاقم حالته.

لكن إدارة معتقلات الاحتلال رفضت ذلك وقامت بإعادته مجددًا إلى مستشفى “الرملة”، في الوقت الذي يقاطع فيه الأسير الفحوص الطبية، ويكتفي بالماء من دون أيّ مدعمات أو سكّر أو ملح.

واعتقل عواودة سابقًا بتاريخ 27 /12/ 2021، وصدر له أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بدون أن توجه محكمة الاحتلال أيّ تهمة له، وفور إعلان إضرابه قامت سلطات الاحتلال بزجه داخل زنازين سجن “عوفر”.

يشار إلى أن عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنة قضاء الخليل، وهو أسير سابق أمضى داخل سجون الاحتلال 12 عامًا من بينها 5 سنوات اعتقال إداري وهو أب لأربع بنات.