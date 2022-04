“وفاة أيمن هدهود مشبوهة للغاية”.. واشنطن بوست تفنّد سجل مصر الحقوقي بشأن آلاف المعتقلين

تناولت صحيفة (الواشنطن بوست) في افتتاحيتها أمس الأحد ملابسات وفاة الباحث المصري أيمن هدهود معتبرة أنها “مشبوهة للغاية وينبغي التحقيق فيها بدقة”.

وأَضافت الصحيفة أن السلطات المصرية اختارت أن تخبر عائلة الرجل بأنه توفي بعد شهر كامل من وفاته، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول وفاته وأسبابها.

وأيمن هدهود باحث عمرُه 48 عامًا، وهو عضو في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي وكان يعمل مستشارًا اقتصاديًا لدى مؤسس الحزب محمد أنور عصمت السادات ابن شقيق الرئيس الأسبق أنور السادات. وكانت منشورات هدهود على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول التغيّر المناخي والأمور الاقتصادية، وانتقاد النظام المصري.

ومضت الصحيفة الأمريكية في رواية ملابسات احتجاز أيمن هدهود لدى الأجهزة المصرية، وقالت إن عائلته شاهدته آخر مرة في 5 فبراير/ شباط الماضي، وفقًا لرواية 16 منظمة حقوقية. وتقول روايات أخرى إن الشرطة اعتقلته في 6 فبراير بتهمة السرقة.

تم استدعاء العائلة إلى مركز للشرطة في 8 فبراير حيث استجوب شقيقه بشأن طبيعة عمل أيمن وحياته ولكن لم يُسمح له برؤيته. وأُبلغ شقيقه بأن أيمن محتجز لدى أمن الدولة، بحسب المنظمات الحقوقية.

بعدها علمت الأسرة أنه نُقل إلى مستشفى العباسية للصحة العقلية ووُضع تحت الملاحظة، وقالت المنظمات الحقوقية إنها لم تتمكن من العثور عليه ولا على سجلات تثبت إدخاله المستشفى.

