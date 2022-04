في زيارة هي الأولى لكييف منذ بدء الحرب.. وفد أمريكي يعلن خطة دعم عسكري لأوكرانيا

في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا، تعهّد وفد أمريكي يرأسه وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بزيادة الدعم العسكري لكييف وذلك خلال زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي على الحدود الأوكرانية البولندية مع أوستن، إن الولايات المتحدة وضعت استراتيجية لدعم أوكرانيا، مشددًا على أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا، وفق قوله.

وأضاف أن واشنطن ستمضي في مساعدة الأوكرانيين وتعزيز قدراتهم في المعركة، معلنًا عن عودة تدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى البلاد وتعيين سفير جديد.

بدوره، قال أوستن إن روسيا خسرت كثيرًا من قدراتها العسكرية ومن قواتها في حربها على أوكرانيا، وإن واشنطن ستساعد كييف لتحقيق النصر في معركتها ضد موسكو، وإيصال الأسلحة المطلوبة وسائر أنواع الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

من ناحيته، أشار زيلينسكي إلى أن تلك الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤولون أمريكيون لأوكرانيا منذ بدء الحرب، تمثل نقطة محورية ومهمة في دعم الشعب الأوكراني.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزيري الخارجية والدفاع أبلغا الرئيس الأوكراني أن واشنطن ستقدم 322 مليون دولار إلى كييف في إطار مساعدات عسكرية خارجية جديدة، ليبلغ إجمالي المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الحرب نحو 3.7 مليارات دولار.

في المقابل، أرسلت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة تحثها فيها على إيقاف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك عقب إعلان واشنطن عزمها توريد أسلحة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقال السفير الروسي لدى أمريكا أناتولي أنتونوف إن إرسال أسلحة إلى كييف لا يسهم في إيجاد حل دبلوماسي وتسوية للأزمة، لافتًا إلى أن الرقم المعلن للمساعدات العسكرية لأوكرانيا ضخم ويدفع نحو زيادة المخاطر وتفاقم الوضع.

This is more than partnership of state officials – this is true brotherhood.@SecDef@SecBlinken

🇺🇦🤝🇺🇲 pic.twitter.com/LDKZBuOIBs

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 25, 2022