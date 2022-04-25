في زيارة هي الأولى لكييف منذ بدء الحرب.. وفد أمريكي يعلن خطة دعم عسكري لأوكرانيا

في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا، تعهّد وفد أمريكي يرأسه وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بزيادة الدعم العسكري لكييف وذلك خلال زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي على الحدود الأوكرانية البولندية مع أوستن، إن الولايات المتحدة وضعت استراتيجية لدعم أوكرانيا، مشددًا على أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا، وفق قوله.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до нашої країни. Подробиці: https://t.co/sr7ltGt2Lt@APUkraine pic.twitter.com/NBWTZG0vKD — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 25, 2022

وأضاف أن واشنطن ستمضي في مساعدة الأوكرانيين وتعزيز قدراتهم في المعركة، معلنًا عن عودة تدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى البلاد وتعيين سفير جديد.

بدوره، قال أوستن إن روسيا خسرت كثيرًا من قدراتها العسكرية ومن قواتها في حربها على أوكرانيا، وإن واشنطن ستساعد كييف لتحقيق النصر في معركتها ضد موسكو، وإيصال الأسلحة المطلوبة وسائر أنواع الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

من ناحيته، أشار زيلينسكي إلى أن تلك الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤولون أمريكيون لأوكرانيا منذ بدء الحرب، تمثل نقطة محورية ومهمة في دعم الشعب الأوكراني.

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•في زيارة غير مسبوقة منذ بدء الحرب.. وفد أمريكي يعلن من #كييف عن استراتيجية لدعم #أوكرانيا

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https://t.co/gftZrjr69P — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 25, 2022

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزيري الخارجية والدفاع أبلغا الرئيس الأوكراني أن واشنطن ستقدم 322 مليون دولار إلى كييف في إطار مساعدات عسكرية خارجية جديدة، ليبلغ إجمالي المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الحرب نحو 3.7 مليارات دولار.

في المقابل، أرسلت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة تحثها فيها على إيقاف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك عقب إعلان واشنطن عزمها توريد أسلحة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقال السفير الروسي لدى أمريكا أناتولي أنتونوف إن إرسال أسلحة إلى كييف لا يسهم في إيجاد حل دبلوماسي وتسوية للأزمة، لافتًا إلى أن الرقم المعلن للمساعدات العسكرية لأوكرانيا ضخم ويدفع نحو زيادة المخاطر وتفاقم الوضع.

This is more than partnership of state officials – this is true brotherhood.@SecDef@SecBlinken

🇺🇦🤝🇺🇲 pic.twitter.com/LDKZBuOIBs — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 25, 2022

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن الغرب يسعى إلى منع بلاده من الوقوف على قدميها، واحترام مصالحها وسماع صوتها في أنحاء العالم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “محاولات تفتيت بلاده لن تنجح” وفق تعبيره، مضيفًا في كلمة أمام اجتماع للنيابة العامة بموسكو أن من وصفهم بالنازيين “بدؤوا جرائمهم ضد سكان دونباس قبل 8 سنوات”، مشددًا على ضرورة مكافحة “التطرف”. واتهم بوتين الغرب بالسعي إلى تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل،

وانتقد كبير مستشاري الرئيس الأوكراني الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة الروسية، وشكك في أن تتمخض عن محادثات السلام التي يجريها أي نتائج.

ومن المنتظر أن يصل غوتيريش الاثنين إلى أنقرة قبل أن يتوجه إلى موسكو الثلاثاء، ثم إلى كييف في محاولة للتفاوض بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

في السياق، نفى عضو وفد التفاوض الأوكراني روستيم أوميروف -خلال مقابلة مع الجزيرة- أن تكون بلاده قد تراجعت عن التزاماتها التفاوضية، كما زعمت روسيا.