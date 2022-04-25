حاملة أسرار الرئيس.. نادية عكاشة: تونس في خطر لا مثيل له في تاريخها الحديث

قالت نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد إن تونس اليوم في أزمة سياسية خانقة تمثل خطرًا داهمًا وجاثمًا لم تشهد له مثيلًا في تاريخها الحديث.

وأضافت في منشور لها اليوم الاثنين على فيسبوك أن “25 جويلية (يوليو/ تموز) 2021 لحظة حاسمة في تاريخ تونس، لحظة عملت أن تكون قطعًا تامًّا مع العفن السياسي الذي سبقها والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة والتهاون بحقوق التونسيات والتونسيين وحتى بأرواحهم”.

وتابعت “25 جويلية لحظة حاسمة وقرار تاريخي ومسار وطني كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة وعلى تمشٍّ ديمقراطي جامع وعلى أسس ثابتة لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات”.

واتهمت نادية عكاشة من وصفتهم بأنهم “لا دين لهم ولا شرف ولا وطنية” بالاستيلاء على مسار يوليو، وقالت إنهم “زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئًا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل”.

وتساءلت “أين تونس اليوم من الأزمة الاقتصادية والمالية ومن تعثر إيجاد برنامج اصلاح اقتصادي جدي وواضح ومبني على معطيات صحيحة يمكننا من مناقشة اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ لماذا لا تكون للإصلاح منهجية علمية وناجعة؟”.

“الصندوق الأسود” للرئيس

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي فرض تدابير استثنائية عزّز بها صلاحياته التنفيذية والتشريعية وجمّد عمل البرلمان وأقال الحكومة. ثم أقدم سعيد لاحقًا على حل المجلس الأعلى للقضاء، وحل البرلمان وتغيير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي قرر الرئيس التونسي التخلي عن مديرة ديوانه وهو ما أثار دهشة التونسيين نظرًا للدور الذي لعبته طوال سنتين في تحديد القرارات السياسية الحاسمة للقصر الرئاسي -وفق مراقبين- فضلًا عما نسب إليها من تخطيط وتدبير أحداث 25 يوليو التي مثّلت منعرجًا سياسيًّا في البلاد حتى وصفها بعض التونسيين بأنها “عرّابة الانقلاب”.

وتوصف عكاشة (41 عاما) التي تولت منصبها أواخر يناير/ كانون الثاني 2020 بأنها الصندوق الأسود للرئيس وكاتمة أسراره، وكانت ترافق سعيّد في كل أنشطته حتى تلك المتعلقة بمقابلة الرؤساء وكبار الشخصيات، فضلًا عن حضورها اجتماعات مجلس الأمن القومي.

وأصدر سعيد مرسومًا رئاسيًّا بالجريدة الرسمية أعلن بموجبه إنهاء خدماتها، وبررت نادية عكاشة حينها -في تدوينة لها عبر صفحتها على فيسبوك- خروجها من القصر بوجود “اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن”. وجاءت ذلك ضمن موجة استقالات عصفت بالفريق الرئاسي آنذاك.