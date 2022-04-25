بعد إطلاق صاروخين باتجاه الجليل.. إسرائيل تقصف جنوب لبنان بعشرات القذائف (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل اليوم الاثنين، ورد الاحتلال عليها بقصف مدفعي للمنطقة التي انطلقت منها القذيفة.

من جانبها قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن منطقة الساحل جنوب مدينة صور شهدت توترًا أمنيًّا بعدما أقدم مجهولون على إطلاق صاروخين من المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة والمنصوري في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستمر القصف الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف بشكل متقطع حتى فجر اليوم وتزامن ذلك مع تحليق للطيران فوق الحدود اللبنانية – الفلسطينية مع غارات وهمية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن القذيفة أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل في الجليل الغربي وسقطت في منطقة مفتوحة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت الهيئة أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت مصادر الرمي وأهدافًا في لبنان، كما تم استهداف البنى التحتية في المنطقة.

وبحسب الهيئة فهذه أول قذيفة صاروخية تطلق باتجاه إسرائيل من لبنان منذ 8 أشهر.

צה"ל: "בתגובה לשיגור הרקטה מלבנון מוקדם יותר הלילה, לוחמי התותחנים תקפו באש, שטחים פתוחים בדרום לבנון ובסמוך למרחב ממנו בוצע הירי באמצעות עשרות פגזי ארטילריה. בנוסף, נתקפה מטרת תשתית"@rubih67

(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/yIVLD9Mrd6 — כאן חדשות (@kann_news) April 25, 2022

وأطلقت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) صفارات الإنذار في أكثر من موقع تابع لها، كما سجل انتشار واستنفار في صفوف الجيش اللبناني على طول الساحل الجنوبي.

ودعت “اليونيفيل” إسرائيل ولبنان إلى ضبط النفس بعد القصف الذي وقع فجر اليوم.

ويأتي التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أعقاب اقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال للمسجد الأقصى واعتدائهم على المصلين بالضرب وقنابل الغاز والرصاص المطاطي واعتقال المئات منهم.