بعد مهاجمته الإسلام.. تويتر يحجب حساب السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز

علّق موقع تويتر حساب السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بعد أن كتب تغريدة أشار فيها إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مهاجمًا الإسلام، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الاثنين.

واتخذت إدارة تويتر هذه الخطوة بعد أن قالت إن فيلدرز انتهك قواعدها ضد السلوكيات البغيضة، حسب تصريح للأخير الذي يتزعم حزب الحرية المناهض للهجرة لشبكة (إن أو إس) الإعلامية الهولندية.

وحذف موقع تويتر تغريدة أرسلها فيلدرز، الثلاثاء الماضي، كان يرد فيها على إدانة شريف لوقائع الإسلاموفوبيا في أوربا.

وفيلدرز -الذي يعيش تحت حماية الشرطة منذ عام 2004 بعد تلقيه تهديدات بالقتل- من أشد المعارضين للإسلام والهجرة إلى هولندا، ويستخدم حسابه على تويتر بنشاط لمهاجمة الإسلاميين والمهاجرين الذين يطلبون اللجوء.

والعام الماضي، تعهّد حزبه (الحرية) اليميني في برنامجه الانتخابي للأعوام 2021-2025، بإنشاء “وزارة التطهير من الإسلام”، كما تعهّد بالتعريف بالدين الإسلامي على أنه “أيديولوجية شمولية” وكذلك حظر المساجد والمدارس الإسلامية ومنع انتشار الفكر الإسلامي عبر القرآن الكريم.

كما تضمّن البرنامج الانتخابي تطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وإيقاف طلبات اللجوء، وإغلاق مراكز اللاجئين.