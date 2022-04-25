بالحجارة وصناديق القمامة.. فلسطينيون “يودّعون” قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء انسحابها من جنين (فيديو)

تصدى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند انسحابها من بلدة مسلية جنوبي جنين بالحجارة وصناديق القمامة.

واعترض شبان عزّل طريق مركبات عسكرية للاحتلال كانت تخرج من البلدة.

وأظهر مقطع مصور -تداولته صفحات ومواقع إخبارية محلية- مسارعة المركبات العسكرية إلى الإفلات من حجارة الفلسطينيين التي كانت تنهال من جنبات الطريق.

بالأحجار وصناديق القمامة.. شباب فلسطينيون يودعون قوات الاحتلال الإسرائيلي عند انسحابها من بلدة مسلية جنوبي جنين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ggVDDL2W9y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 25, 2022

واستهدف الشبان المركبات بقضبان حديدية وحجارة من الحجم الكبير وصناديق القمامة، وتمكنوا من إلحاق الضرر بها.

وأظهر الفيديو سقوط إطار إحدى المركبات إثر ارتطام الحجارة بها.

وأفادت صحف محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الاثنين، شبانًا فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت إنها أصابت أحدهم خلال مواجهات اندلعت في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة توترًا ملحوظًا منذ أكثر من أسبوع، حيث يشنّ جيش الاحتلال حملات اعتقالات وتفتيش واسعة ضد الفلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان الجاري، إرسال تعزيزات عسكرية إلى خط التماس مع الضفة الغربية، بعد تنفيذ عمليات استشهادية.