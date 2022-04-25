غضب عارم واستفزاز.. لبنانيون يعتدون على وزير الطاقة “وليد فياض” خلال سهرة رمضانية (فيديو)

تعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لهجوم على يد مجموعة من المواطنين أثناء وجوده في مطعم (باسيفيك) في العاصمة بيروت.

وأوقف المواطنون وزير الطاقة ليسألوه عن الوضع المتردي في البلاد لاسيما مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن المنازل خلال شهر رمضان الكريم وعبّروا عن استيائهم لما تشهده البلاد.

ووثق مقطع مصور انفعال المواطنين ومحاولة فياض تهدئتهم مؤكدًا لهم أنه يعاني من الوضع نفسه الذين يعانون منه ما استفز الحضور وضاعف غضبهم.

رسالة من الشعب اللبناني لوزير الطاقة وليد فياض أثناء خروجه من ملهىٰ ليلي وهو في حالة سُكر بينما الشعب يعيش بلا كهرباء في شهر #رمضان ومعاليه يتسكع بالمقاهي والبلد علىٰ كف عفريت – #لبنان #بيروت #وليد_فياض #حزباله #طرابلس #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/qVIkW8gZsM — Jarah Aldhafeeri جراح الظفيري (@Q8J72) April 25, 2022

وردّ أحد المواطنين على الوزير اللبناني “وضعك لا يشبه وضعنا أمي ليس لديها كهرباء وأنت سهران، هناك فرق لأن الآن يجمعون جثث الأطفال دون أن تشعر بهم”.

وعبّر المواطنون عن غضبهم من وجود فياض في المكان بالتزامن مع غرق عدد من اللبنانيين في مدينة طرابلس الساحلية خلال محاولة للهجرة غير النظامية، وطالبوه بتبرير انقطاع الكهرباء التام.

وقام أحد الشباب بدفع الوزير فياض نحو الحائط بقوة في حين حاول البقية تهدئة الشاب ومنعه من معاودة الاعتداء عليه، لينسحب فياض من المكان مسرعًا.

لحظة الإعتداء على وزير الطاقة #وليد_فياض

ما بعرف ليش استفزني الفيديو#لبنان pic.twitter.com/2WRxfddRdI — ÀLî ابن الضاحية (@Ali1994official) April 24, 2022

وأصدر مكتب وزير الطاقة بيانًا رسميًا استنكر خلاله الموقف الذي تعرض له وأكد خلاله على أنه سيلاحق كل من تورّط في هذا الهجوم أو حرّض عليه بأي شكل.

وطالب البيان بتوقيف المعتدي “نعتبر أن توقيف المعتدي أو المعتدين لا يكفي بل يجب أن ينال عقابًا باسم الشعب اللبناني يحول دون تكرار ما حصل”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع ما تعرض له الوزير اللبناني. واختلف مستخدمو مواقع التواصل بين من قدموا الدعم للوزير منتقدين تصرف الشاب في حين اعتبره آخرون أمرًا مبررًا خلال الوضع الراهن.

وعبّرت المدونة إيمان بشير عن تضامنها مع فياض “ولا مرة دعمت الوزير وليد فياض لانو ما عندي أمل أنو ممكن يعمل أي شي لكن واحد يضرب الوزير الواقف بدون أي حماية مع الناس ويحمله ذنب فساد 30 سنة للدولة”.

الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في بيروت اثناء خروجه من احد المقاهي في بيروت وفق وسائل اعلام لبنانية. pic.twitter.com/SRocWk15eI — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 24, 2022

بدوره، أكد الصحفي فراس حاطوم أن العنف “غير مبرر بأي حال” ولا يجب الاعتداء على وزير خلال وجوده بدون أي حراسة في سهرة شخصية.

ودافع آخرون عن الشاب وكتب حساب لشاب يُدعى محمد “بلد بلا كهربا والوزير كل يوم بسهرة لماذا أصبح وزيرا؟ ولماذا ندافع عن شخص بالسلطة، يا خيي يروح يستقيل إذا ما قادر يعمل شي”.

اللي بدو العنف بدو يكون قدو وقد نتايجو وبدو بكون قادر يمارس هيدا العنف على المسؤولين اللي وراهن جيوش من الزعران مش بدها تكون شغلتو ومشغلتو كل ما شرب كاسين وطلع على بالو يعمل ذكر تفقس سكرتو على #وليد_فياض . — Firas Hatoum (@ferashatoum) April 25, 2022

وطالب البعض الآخر الوزير فياض بفتح تحقيق شفاف وحاسبة المسؤولين عن الانقطاع الطويل للكهرباء ومعاناة الشعب بهذا الشكل.

حداد في لبنان

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الدولة اللبنانية حالة الحداد عقب غرق مركب هجرة غير نظامي يقل أكثر من 70 شخصًا ما أدى إلى وفاة 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلة.

وأفادت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية بفقدان 27 شخصا (لم تحدد جنسياتهم) في حادث غرق مركب كان يُقلّ مهاجرين بطريقة غير نظامية من لبنان باتجاه قبرص وأوربا، بينما تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني من إنقاذ 32 شخصًا.

الحديث الليوم مش مين مع او ضد #وليد_فياض لكن المسؤلية مش ملك احد بل تراكمات واستمرارية أو يتفضل الوزير النظيف الى محاسبة المقصرين وتحقيق وتدقيق شفاف او الأ عتزار عن المهام. أو عدم البؤ بأي تصريح شعبوي — Omar Harb (@omarharb) April 25, 2022

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه يتابع قضية غرق الزورق الذي انطلق من منطقة القلمون شمالي لبنان، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

ودعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأحد، السلطات الأمنية والقضائية المختصة لإجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية مطلقة وكشف ملابسات هذه الجريمة المتمادية بحق أبناء الشمال، وإنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين.