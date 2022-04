“مثال على النفاق”.. تركيا: بايدن يكرر خطأ العام الماضي بشأن “أحداث 1915”

استنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن عبارة “الإبادة الجماعية” على أحداث العام 1915، واصفًا ذلك بأنه “أوضح مثال على النفاق”.

وأشار تشاووش أوغلو في تغريدة إلى أن بعض القادة الغربيين يؤكدون في الأيام الأخيرة أن إطلاق كلمة “إبادة” لا يمكن إلا بقرار محكمة.

وأضاف “صحيح. إن استخدام عبارة إبادة جماعية لأحداث عام 1915 بدوافع سياسية من قبل الأشخاص أنفسهم من دون قرار محكمة مختصة أوضح مثال على نفاقهم”.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أحداث 1915 بـ”الإبادة”، وهو ما نددت به الخارجية التركية، عبر بيان الأحد، مشيرة إلى أن بيان بايدن “مؤسف، وهو تكرار للخطأ الذي وقع فيه عام 2021”.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال الحرب العالمية الأولى عام 1915 على أنه “إبادة جماعية”، وبالتالي دفع تعويضات.

Turks and Armenians should “build the future together by drawing inspiration from our deep-rooted unity”, says President Erdogan in a letter to the head of the Armenian Patriarchate in Istanbul https://t.co/QEIVHTZpuW

— TRT World (@trtworld) April 24, 2022