“كل اللي غرقوا أهلي”.. صرخة قريب أحد ضحايا مركب الهجرة الغارق في لبنان (فيديو)

عبّر مواطنون لبنانيون عن غضبهم وأسفهم لمقتل 8 أشخاص بعد غرق مركب هجرة غير نظامية، كان يقل أكثر من 60 شخصا سواحل البلاد، ملقين اللوم على السياسيين في البلاد.

وقال مواطن لبناني في فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي “وصلونا إلى حد أصبحت الناس تهرب بقارب الموت، الناس يهربون من لبنان بقارب الموت من أجل الخروج من الوضع الصعب الذي يعيشون فيه، بسبب السياسيين الذين أوصلونا لهذا الوضع حتى نغرق ونموت في البحر”.

وأضاف أن “جميع من غرق هم أهلي وإخوتي وأصدقائي، كنا في الثورة وكنا نضحي طوال هذه الفترة”.

وتابع “أتمنى الموت لكل السياسيين والمسؤولين في لبنان بسبب ما يفعلوه بنا”.





وقال وزير النقل اللبناني علي حمية إن 6 لقوا حتفهم في انقلاب مركب قبالة سواحل طرابلس خلال الليل، من بينهم طفلة واحدة على الأقل.

وغرق المركب الصغير مساء أمس السبت وكان على متنه لبنانيون وسوريون.

وقال حمية إنه جرى انتشال جثة طفلة يوم السبت وإن الجيش انتشل 5 جثث أخرى صباح اليوم الأحد.

وكان الجيش قال في وقت سابق إن المركب غادر الساحل بصورة غير قانونية. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن القوات البحرية اصطدمت بالمركب بينما كان المهرب المسؤول عنه يحاول تجنب الجيش.

وقال حمية “الجيش أنقذ 47 شخصا لكن لا نعلم عدد المفقودين لأن عدد الركاب الأصليين غير معروف”.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي يوم الاثنين.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان في فقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفعت موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى محاولة السفر إلى أوربا على متن قوارب صغيرة.